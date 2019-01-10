Çetin: Halkımız için çalışıyoruz

ADANA,() - ADANA'nın Çukurova Belediye Başkanı ve Adayı Soner Çetin ve CHP İlçe Başkanı Ali Uçar, Çukurova halkıyla kucaklaşmaya devam ediyor.

Halkla içiçe yürüttüğü yönetim anlayışını aralıksız sürdüren ve halka dokunuşunu sürdüren Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Turgut Özal Bulvarı’ndan başlattığı halk ziyaretini Kenan Evren Bulvarı’nda sürdürdü. Halkın coşkusuyla karşılaşan Başkan Soner Çetin, hem 5 yılda yaptıkları hizmetlerden söz ederken, gelecek 5 yıl içinde yapacakları projeleri de Çukurova halkıyla konuştu. Çetin, "Sizlerin verdiği destekle bugüne kadar çok başarılı projeleri hayata geçirdik. Sabah gün doğmadan başlayan mesaimizi gecenin geç saatlerine kadar sürdürüp, Çukurova’yı şaha kaldırdık. Önümüzdeki 5 yıl için de, çok güzel, Çukurova’yı Türkiye’nin gündemine oturtacak projeler hazırladık. Sizlerin desteği ve güveniyle, bunları da hep birlikte başarıp, tarih yazmaya devam edeceğiz" dedi.

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