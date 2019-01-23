Çetin: Çukurova'da hayvanların koşulları iyileştirilecek

ADANA'nın Çukurova ilçe Belediye Başkanı ve Adayı Soner Çetin, Çukurova ilçesinde yaşayan sokak hayvanlarının koşullarını iyileştirmek ve hayvan sevgisinin yaygınlaşması amacıyla, hayvanseverlerle biraraya geldi.Adana'da faaliyet gösteren hayvansever derneklerin temsilcileri ve gönüllüler ile yapılan toplantıda konuşan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Sokakta yaşayan candostlarımıza, gerek beslenme, gerekse sağlıkları konusunda 5 yıl boyunca üstün gayretle görevimizi yerine getirdik. Önümüzdeki yeni süreçte ise sokak hayvanlarının daha iyi koşullarda yaşaması ve halkımızın hayvan sevgisi konusunda bilinçlendirilmesi için sizlerle birlikte yepyeni projeleri hayata geçireceğiz" dedi.OTEL KONFORUNDA BARINAKÇukurova ilçesinin, sokak hayvanları için en yaşanabilir ilçelerden birisi olduğunu dile getiren Başkan Soner Çetin, "Çünkü ilçemiz, kocaman yürekli insanlara sahip. Çukurova’da oturan siz değerli hayvansever dostlarımızla bugün bir araya gelerek, candostlarımızın daha iyi koşullarda yaşamaları için neler yapabileceğimizi konuşuyoruz. 5 yıllık hizmet sürecimizde, Adana'daki tek ilçe belediyesi barınağı olan hayvan barınağımızı yenileyerek, bakıma muhtaç candostlarımızın bakımlarını sağlayarak bir ilke imza attık. Otel konforunda inşa ettiğimiz barınağın yanı sıra, hayvansever dostlarımızın istekleri ve talepleri doğrultusunda, sokakta yaşayan candostlarımızın beslenmelerini sağladık. Her ay mama dağıtımımızla, Adana'da bir ilke gerçekleştirdik" diye konuştu.CANDOSTLARIMIZA KUCAK AÇTIKÇukurova ilçesinde yaşayan tüm canlıların kendileri için kıymetli olduğuna dikkat çeken Başkan Soner Çetin, "Besleme hizmetimizin yanı sıra, özellikle yaz mevsiminde susuz kalan sokak hayvanları için tüm parklarımıza suluklar yerleştirdik. Kedi evleri ile sokak kedilerine sahip çıktık. Köpek yürüyüş alanları yaparak, Adana'mıza ilkleri yaşattık. Önümüzdeki 5 yıl da, candostlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek ve onlara daha iyi sahip çıkabilmek için sizlerle birlikte projeler üretip, hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.FOTOĞRAFLI