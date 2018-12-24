Çetin: Büyükşehiri de ilçeleri de kazanacağız

ADANA'nın Çukurova Belediye Başkanı ve Adayı Soner Çetin, seçim çalışmalarına, hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta personeliyle ve muhtarlarla bir araya gelen Başkan Çetin, CHP Adana İl Başkanlığı ve Çukurova İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek, partililerle buluştu. İl Başkanı Emrah Kozay ile CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, nezaket ziyaretinin miting havasına büründüğünü belirterek, "Bu kalabalık gösteriyor ki, Adana'da bu iş bitti" dedi.Partinin her kademesinde görev yaptığını belirterek sözlerine başlayan Soner Çetin, "CHP Büyükşehir'de kimi aday gösterecek diye merak vardı. Tatlı bir rekabet, tatlı bir yarış yaşandı. Çukurova daha güçlü olduğumuz bir ilçe. Yıldıray Arıkan 2009'da Çukurova Seyhan'dan yeni ayrıldığında, yüzde 40'a yakın bir oy alarak seçimi kazanmıştı. Biz 2014 yılında, tarihin en yüksek oyunu, üstelik sınırların değişip, 8 bin 500, 10 bin oyun Yeşilyurt Mahallesi'nin Seyhan'a kaymasına rağmen, tarihin en yüksek oyunu aldık ve yüzde 44 oy alarak Çukurova ilçesini kazandık, görevimizi layıkıyla yaptık. Kazanmakta bir yana, kazandıktan sonra yaptığınız çok önemli. Yerel iktidar her zaman ateşten bir gömlektir. İyi yaparsanız çok iyi olur, yapamazsanız da çok kötü olur. Büyükşehir Belediyesi de dahil birçok ilçemize sosyal demokrat hizmet anlayışını yerleştireceğiz. Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmak için en büyük desteği Çukurova'dan vereceğiz" dedi.CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut da, Adana'daki belediye başkan adaylarının gördüğü ilginin Türkiye'nin hiçbir yerinde olmadığını belirtti. sayesinde yeniden kazanacağız"



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