Çetin: 2019 İkinci 5 yıllık yürüyüşümüzün muhteşem başlangıcı olacak

ADANA'nın Çukurova Belediye Başkanı ve Adayı Soner Çetin, vatandaşların yeni yılını kutladığı bir mesaj yayımladı. Yeni yılda esenlik, sağlık ve ortaklaşacak güzel zamanlar dileyen Soner Çetin’in mesajı şöyle:“Halkımıza verdiğimiz her sözü tutmak için gecemizi gündüzümüze katarak, hiçbir bahaneye sığınmadan, kendimize olan güven, halkımıza duyduğumuz sevgiyle çalıştık. Dertlere derman olmak için bütün imkanlarımızı seferber ettik. Çocuklar, kadınlar, gençler, yaşlılar, yoksullar; görüşü, inancı, kimliği ne olursa olsun hiçbir ayrım yapmadan herkesin hizmetine koştuk, kimseye kapılarımızı kapatmadık. Biz “Herkesin Başkanı” olduk. 2014 yılından 2019 yılına kadar her yıl üstüne koyarak, her yıl daha çok çalışarak, üreterek, paylaşarak bugüne ulaştık. “Belediyecilik sosyal demokratların işidir” demiştik. Çukurova’da bunu bir kez daha kanıtladık. Şimdi artık belediyecilikte örnek bir Çukurova Belediyesi var. Bir dönemde Çukurova tarihinde görülmemiş projeleri ve çalışmaları hayata geçirdik. Sevdamız bizi terk etmedi. Biz de sevdamızı terk etmedik. Güven ve samimiyet ile kurduğumuz aramızdaki güçlü bağlar yeni yılda daha da kuvvetlenecek. Aynı inanç ve kararlılıkla aşkla, tutkuyla çalışmaya devam edeceğiz. 2019 ikinci 5 yıllık büyük yürüyüşümüzün muhteşem başlangıcı olacak."

