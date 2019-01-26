Çeşme'ye hizmet binası ve otobüs terminali

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Çeşme için başlattığı belediye hizmet binası ve otobüs terminali proje çalışmalarını tamamladı. Yapıların aynı avluyu paylaşacağı belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin dünyaca ünlü turizm lokasyonlarından biri olan Çeşme'de, mimarisi ve donanımıyla dikkat çekeceği belirntilen bir belediye hizmet binası ve otobüs terminali kuracak. İlçenin turist yoğunluğunu göz önünde bulundurularak hem görsel hem de işlevsel anlamda hazırlanan proje, 4 bin 500 metrekarelik alanda uygulanacak.

Vatandaşların her türlü ihtiyacına cevap verecek nitelikteki Çeşme Belediye Hizmet Binası ve Otobüs Terminali projesi, Musalla Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi'ne ait arazi üzerinde yapılacak. 10 bilet gişesi, 19 şehirlerarası otobüs ve 9 minibüs peronuyla ilçenin ulaşım ihtiyacına cevap verecek terminal binası, nitelikli ve ferah bekleme alanları, kafe, büfe market gibi sosyal-ticaret unsurları ve yaklaşık 40 araçlık kapalı-açık otoparkları ile önemli bir işlevi yerine getirecek. Belediye Hizmet Binası'nda ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait idari birimler ile İZSU birimleri vezne ve abone bölümleri yer alacak. Aynı avluyu paylaşan yapıların, tasarımlarıyla göz dolduracağı belirtildi.

İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI