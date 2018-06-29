Çeşme Devlet Hastanesi'nin hayat kurtaran ekibi

İZMİR'in Çeşme ilçesindeki Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'nde görev yapan anestezi uzman ve enestezi teknikerleri, tuttukları 'mavi kod' nöbetinde, 3 dakikada hastaya müdahale ederek hayat kurtarıyorlar.

Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Atıl Birol, kurumun 'C' model hastane olduğunu belirtti. Birol, "İmkanlar ölçüsünde acil servis ve poliklinik hizmetlerimizin yanı sıra 24 saat 'mavi kod' nöbetiyle de, hayati tehlikesi olan hastalara 3 dakika içerisinde müdahale edebilen ekibimizle, hayat kurtarıyoruz. O hastalarımızın, hastanemizde tedavi imkanı yoksa en seri şekilde geniş imkanlara sahip hastanelere sevkini sağlıyoruz" dedi.

Anesteziyoloji ve reanimasyon uzman doktor ve teknikerlerinin kurumda hayati bir önemde görev yaptıklarını belirten Birol, "Anestezi ekibimiz, hastanemizin acil servisi 'kırmızı alan'a gelen hastalara müdahale eden doktorlara destek vermek ve yoğun yaz aylarında acil servis biriminde bulunan CPR ünitesinin yükünü azaltmak için 24 saat boyunca 'mavi kod' nöbeti tutmaktadırlar. Bu nöbetteki amacımız, hayati önem taşıyan ilk müdahalenin yerinde ve zamanında yapılmasını sağlamaktır" diye konuştu.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Özlem Aydın ise 'mavi kod' uygulamasının önemine dikkat çekerek, "Hastanın hayati tehlikesi söz konusuysa, örneğin solunumu ya da kalp ritmi durduysa, tekrar canlandırma gerekli olduğunda hastanelerde 'mavi kod' alarmı verilir. Ekip son derece büyük bir hızla olay yerine ulaşır. Hastanın beyninin oksijensiz kalabileceği en fazla süre yaklaşık 3 dakikadır. O nedenle anestezi ekibi 1 dakika içinde oraya gelir. Bu süre çok önemli olduğu için 'mavi kod' uygulaması için zaman zaman tatbikatlar yaparız. Ekibimizde, koşarak olay yerine en kısa sürede ulaşabilmesi için mümkün olduğunca gençler yer alır. 'Mavi kod' alarmı alan ekip, hastanın beyninin oksijensiz kalmaması için en kısa sürede ilk müdahale eden ekiptir" diyerek ekibinin görevinin önemini anlattı.

Anestezi teknikeri Volkan Zengin ise 'kırmızı alan' hakkında bilgi vererek, "Acil servislerde yeşil, sarı ve kırmızı olmak üzere üç alan vardır. Yeşil alan normal hastalar için, kırmızı alan ise hayati tehlikesi olan hastaların müdahale edildiği alandır. Acil servislerde CPR ünitesinin olduğu alandır. Kalp ve solunum durması halinde yeniden canlandırma müdahalesi burada yapılmaktadır. Tabii, kalp ve solunum durması, sadece acil serviste olmayabilir. Hastanenin her yerinde olabilir. Hastanenin neresinde olursa olsun, biz bir dakika içinde oraya ulaşarak ilk müdahaleyi yaparız" dedi.

Çeşme Alper Çizgenat Devlet Hastanesi'nin hayat kurtaran ekibi; Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Özlem Aydın, anestezi teknikerleri Volkan Zengin, Ezgi Yurtkulu, Dilek Adıgüzel, Gökhan Duman, Hatice Tonoğlu Kaya ve Barış Osanmaz'dan oluşuyor.

Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), ()

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