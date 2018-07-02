Çeşme'deki satranç turnuvası ödül töreniyle sona erdi

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, 39'u unvanlı, 16 ülkeden 727 satranç sporcusunun katıldığı, geçen 26 Haziran'da başlayan 6. Uluslararası Çeşme Open Satranç Turnuvası, oldukça çekişmeli geçen müsabakaların ardından yapılan ödül töreniyle sona erdi.

Türkiye Satranç Federasyonu'nun desteği ile Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl 6'ıncısı düzenlenen Uluslararası Çeşme Open Satranç Turnuvası'nın ödül törenine, CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Solakoğlu, Türkiye Satranç Federasyonu İzmir Temsilcisi Mustafa Ulusoy, Türkiye Satranç Federasyonu Çeşme Temsilcisi Mehmet Sarısaç, Çeşme Open Genel Sorumlusu Şerif Gün, turnuvanın sponsorları Ulusoy Denizcilik İşletmesi'nin İzmir Bölge Müdürü Can Özgen, IC Çeşme Marina'nın Genel Müdürü Can Akaltan, Çeşme Garnizon Komutanı Binbaşı Derviş Akova ve satranç sporcuları katıldı.

"DÜNYANIN SATRANÇ USTALARINI BULUŞTURDU"

Ödül töreninde konuşan Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, "Bir hafta boyunca, güzel Çeşme'mizde, güzel vakit geçirdiğinize inanıyorum. Dünyanın satranç ustalarını buluşturan, her yıl daha da büyüyen ve satranç dünyasında ses getiren turnuvamızın gelecek yıl gerçekleştirilecek yedincisinde de bir arada olabilmek dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum" dedi.

"TURNUVANIN GÜÇLÜ VE SERT OLUŞU, GENÇ SPORCULAR İÇİN POZİTİF BİR UNSUR"

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay'ın başka programı olması nedeniyle katılamadığı ödül törenine kendisini temsilen katılan TSF Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Solakoğlu, turnuvaya geçen yıla göre katılımın daha yüksek olduğuna dikkati çekip, "Bu yıl çok daha kaliteli bir turnuva olduğunu görüyorum. Sporculardan da bu bilgileri aldım. Bundan çok mutluluk duydum. Turnuvaya katılımın geçen yıla göre kayda değer şekilde artması da oldukça sevindirici. Umarım bu trend gelecek yıllarda da devam edecek. 30-35 yıldır tanıdığım satranç sporcularını da burada görmem benim açımdan mutluluk verici. Genelde genç sporcular tarafından, turnuvanın güçlü ve sert olduğu söyleniyor. Turnuvanın bu derece güçlü ve sert oluşu, aslında bir şikayet konusu ve negatif olarak algılanmamalı. Tam tersine genç sporcular için çok pozitif bir unsur olması gerekir. Satrancı, kendinden iyilerle oynayarak geliştirebilirsiniz. Turnuvanın bunu da sağlamış olması, turnuvanın kalitesini ortaya koyuyor. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çeşme Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu bu güzel turnuvanın gelecek yıllarda daha da gelişmesini diliyorum" diye konuştu.

TURNUVA'NIN BİRİNCİSİ AZERBAYCAN'DAN RASULOV VUGAR

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Üç kategoride gerçekleştirilen turnuvada, A kategorisinde; Azerbaycan'dan Rasulov Vugar birinci, Ukrayna'dan Sumets Andrey ikinci ve Belçika'dan Malakhatko Vadim üçüncü oldu. A kategorisinde en iyi kadın sporcular da Azerbaycan'dan Khyala Abdulla , Gürcistan'dan İngaCharkhalashvili ve Türkiye'den Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu olarak sıralandı. A kategorisinde en iyi Türk sporcular ise Vahap Sanal, Deniz Özen, Ege Köksal, Mert Yılmazyerli ve Kıvanç Haznedaroğlu oldu. Turnuvada, en iyi emektar sporcular olan Alexei Barsov, Hür Yasin ve Armen Grigoriev de ödüllendirildi.

Turnuvada, B kategorisinde Osmaniye'den gelen Kadir Kutay Özcan birinci, Ankara'dan gelen Berkin Şekerci ikinci ve İzmir'den gelen Kaan Selvi de üçüncü oldu. B kategorisinde en iyi kadın sporcular Hafize Demirtaş, Uktenur Çatal ve Tuba Gür oldu. Turnuvanın en iyi Türk sporcuları Kadir Kutay Özcan, Berkin Şekerci ve Kaan Selvi olarak ödümle hak kazandı. B kategorisinin emektar sporcuları ise Selami Gözübüyükoğlu, İlhan Can ve Uğur Vatansever oldu.

Turnuvanın son kategorisi olan C kategorisinde de Umut Salmanlı birinci, Sokani Fahed ikinci ve Erkam Hakan Oğuzcan üçüncülüğü elde etti.

C kategorisinin en iyi kadın oyuncuları ise Sudenaz Yalçın, Feride Dirican ve Çağla Engin olarak ödül kazandı.

TURNUVADA IM (ULUSLARARASI USTA) UNVANI KAZANDI

Uluslararası turnuvada, Azerbaycan'dan Rashad Zeynallı ise IM (Uluslararası Usta) unvanı kazandı. Zeynallı'ya IM belgesi, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç tarafından verildi.

Turnuvada ödül kazananlara, madalya ve kupanın yanı sıra çeşitli miktarlarda para ödülü de verildi.

Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), ()

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