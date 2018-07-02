Çeşme'de Yaz Spor Okulları başladı

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, Çeşme Belediyespor'un her yıl düzenlediği Yaz Spor Okulları, açılış töreni ile eğitime başladı.

Çeşme Belediyespor Kulübü futbol sahasında gerçekleştirilen açılış törenine, CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Şerif Gün, kulüp yöneticileri, antrenörler, Yaz Spor Okulları'na kaydı yapılan öğrenciler ve velileri katıldı.

Açılış töreni için futbol sahasına gelen Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç'ı, Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Şerif Gün ve Yönetim Kurulu üyeleri karşıladı. Kulüp Başkanı Gün, Başkan Dalgıç'ı kulüp binasında ağırlayarak, Yaz Spor Okulları hakkında bilgi verdi. Daha sonra açılışa geçildi.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, "Çocuklarımızın spora yönlendirilmesiyle, gerçekten güzel bir tablo oluşturulduğunu görüyorum. Çocuklarımızın çok küçük yaştan itibaren spor yapmaya başlamaları ve yaz tatillerini spor yaparak geçirmeleri gerçekten çok önemli. Çocuklarımızın Yaz Spor Okulları'nda, kendi branşlarında her biri uzman, akademik eğitim almış olan antrenörlerimizden ders almalarıyla, sporla dolu güzel bir yaz geçireceklerine inanıyorum" dedi.

"BEKLEDİĞİMİZİN İKİ KATI TALEP OLDU"

Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Şerif Gün de konuşmasında, 2017 - 2018 sezonunda, değişik branşlarda birçok gence, yaşlıya, kadına ve erkeğe spor yaptırdıklarını vurgulayıp, "Yaklaşık 1300 kişiye spor yapma olanağı sağladık. Çeşme Belediyespor, 8 branşta faaliyetini sürdürmekte ve her geçen gün sayımız artmaktadır. Çalışan arkadaşlarımızla, büyük bir gayret içerisinde, çocuklarımıza, gençlerimize ve yetişkinlerimize spor hizmeti vermekteyiz. Bu yıl Yaz Spor Okullarımız'a büyük talep oldu. 250-300 kadar talep olacağını düşünürken, 550'ye yakın talep geldi. Bu kadar talep olması bizleri sevindirdi" dedi.

Yaz Spor Okulları açılış töreni, jimnastik, step, zumba ve futbol gösterileriyle devam etti. Gösterilerin ardından öğrencilere ve velilere kurs günleri, saatleri ve servis araçları ile ilgili bilgi verildi. 2 Temmuz - 8 Eylül tarihleri arasında, haftada 3 gün olmak üzere 10 hafta sürecek olan Yaz Spor Okulları'nda futbol, voleybol, basketbol, jimnastik, satranç, zumba ve fitnes branşlarında eğitim verilecek.

Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), ()

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