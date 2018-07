Çeşme'de Kabotaj Bayramı törenle kutlandı

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle, Çeşme Kalesi karşısındaki Çeşme Deniz Şehitleri Anıtı'nda tören düzenlendi.

Çeşme Liman Başkanlığı tarafından düzenlenen resmi törene; Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Çeşme Garnizon Komutanı Binbaşı Derviş Akova, CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, Çeşme İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Emin Yılmaz, Ulusoy Denizcilik İşletmesi İzmir Bölge Müdürü Can Özgen, Ulusoy Liman Müdürü Celal Ulaş, IC Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan, Altınyunus Setur Marina Genel Müdürü Hakan Tellioğlu, Alaçatı Marina Genel Müdürü Deniz Ateş, Çeşme Denizciler Derneği Başkanı İsmail Porsuk, kamu kurum ve kuruluş yetkilileri, İYİ Parti Çeşme İlçe Başkanı Volkan Evci katıldı. Çeşme Liman Başkanı Nihat Tozman'ın Çeşme Deniz Şehitleri Anıtı'na çelenk sunması ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Çeşme Liman Başkanı Nihat Tozman, 20 Nisan 1926 tarihinde kabul edilen Kabotaj Kanunu'nun 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe girdiğini belirterek, "Kabotaj Yasası ile amaçlanan Türk denizciliğinin gelişmesidir. Daha önceden kapitülasyonlarla yabancılara verilen haklar, böylelikle denizde kendi vatandaşlarımız adına geri alınmıştır" dedi. Konuşmasında Çeşme Liman Başkanlığı bölgesindeki faaliyetler hakkında da bilgi veren Tozman, "Paris Mou kapsamında, 2002 yılı öncesi kara listede olan Türk bayraklı gemiler, sürekli denetimler sayesinde 2010 yılından beri beyaz listede olmaya devam etmektedir. Denizcilikte e-devlet uygulamasına geçilmiş olup, tüm uygulamalar buradan yapılmaktadır. Türk sahipli, yabancı bayraklı özel teknelerin Türk bayrağına geçişleri başlamış, bu kapsamda 890 tekneden 698'inin Türk bayrağına geçişi gerçekleştirilmiştir. Yunan Adaları'na yapılan yolcu taşımacılığı her geçen gün artmakta olup, 2017 yılında gelen ve giden yolcu sayısı toplam 230 bine ulaşmıştır. Türkiye'nin birçok yerinde kruvaziyer turizminde düşüş yaşanırken, Çeşme çıkışlı kruvaziyer turizmi bakımından gemi sayısında bir düşüş olmamıştır. 2017 yılında, kruvaziyer turizminde gelen giden yolcu sayısı 56 bin olarak gerçekleşmiştir. Başkanlığımız idari sınırları içerisindeki, 27 firmaya ait toplam 51 su ürünleri yetiştiriciliği tesisinde 2017 yılı fiili üretimi 52 bin ton olarak gerçekleşmiştir" diye konuştu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Ulusoy Liman İşletmeciliği'ne ait römorkörle Çeşme Körfezi'ne açılan heyet, deniz şehitleri anısına denize çelenk bıraktı.

Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), ()

