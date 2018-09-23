Çeşme'de festivale komşu desteği

İZMİR'in Çeşme ilçesinde elediye tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Ovacık Tarım ve Sakız Koyunu Şenliği'ne komşu Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan çok sayıda katılım oldu.

Çeşme Belediyesi'nin 9 Durak 9 Deneyim Projesi kapsamında düzenlenen 4. Ovacık Tarım ve Sakız Koyunu Şenliği'ne, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Çeşme'nin komşusu Sakız Adası'ndan gelen Yunan heyeti konuk oldu. Sakız Adası'ndan gelen heyetin arasında, Sakız Belediyesi Turizm Sorumlusu Rena Pagoudi Damigou, Sakız Adası Gümrük Müdürü Theoharis Gialouris, Gümrük Müdürü Yardımcısı Semira Charokopou, Sakız Adası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Kiralık Odalar Birliği Başkanı Dimitris Kitrilakis yer aldı. Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Dalgıç, "Çeşme Yarımadası'nın en güzel bölgelerinden birisi olan Ovacık Mahallemiz hem coğrafyası hem ovası ile, bölgemizde yetişen birçok endemik bitkiye evsahipliği yapmakta. Ayrıca, ünlü Sakız Koyunumuzu yetiştiren bir mahallemiz. Biz Çeşme Belediyesi olarak, bu bölgedeki üretimin arttırılması, endüstriyel hale gelmesi, endemik bitkilerin ve Sakız koyunumuzun korunması ile ilgili çalışmalarımızın sonucu olarak bu şenliği düzenliyoruz. Ovacık'ta yetişen kavun da Çeşmemizin bir markasıdır" dedi.

'ÖNÜMÜZDEKİ YIL BEN DE OVACIK ZEYBEĞİ OYNAYACAĞIM'

Bu yıl 21 üreticinin en iyi kavun yarışmasına katıldığını açıklayan Dalgıç, şunları söyledi:

"Üretmeden hiçbir yere varılamayacağının bugünlerde en fazla hissedildiği ülkemizde, üretime tekrar dönmenin gerekliliği çok açıktır. Çeşme yarımadasında pazarlamanın çok kolay olduğu, müşteriye çok çabuk ulaşılabileceğinin de bilinciyle hareket etmemiz gerekir. Tarım için koruyabildiğimiz arazilerde, bölgemize özgü ürünleri üretmeye devam etmemiz gerekir. Şenliğimizde iki yarışma yapılıyor. Bu iki yarışmada, çok değerli jüri üyelerimiz yer alıyor. Biz belediye olarak, buradaki üretimin arttırılması ve zenginleştirilmesi için sembolik olarak ödüller veriyoruz. Ovacık'tan bundan sonraki yıllarda yarışmalarımıza çok daha fazla katılım bekliyorum. Bu şenliğimizin bir diğer amacı da, eş, dost ve Çeşmemiz'in diğer mahallerinden gelen hemşehrilerimizle kucaklaşmak. Bu kucaklaşmaya komşumuz da katılıyor. Bu meydanda oynanan Ovacık Zeybeği'nin de yaşatılması amaçlarımız arasında yer alıyor. Eşim 'Bu oyunu sen de niye öğrenmiyorsun' dedi. Ovacık zeybeğini öğrenerek, önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek şenliğimizde ben de oynayacağım."

Şenliğin açılış törenine katılan İzmir Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı ve Seferihisar Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemil Çumak da bir konuşma yaparak, Ovacık kavununun özellikleri hakkında geniş açıklamalarda bulundu.

'KAVUN, TORUNLARIMIZA BIRAKACAĞIMIZ ÖNEMLİ BİR DEĞERDİR'

Ovacık Mahallesi Muhtarı Mehmet Koç da yaptığı konuşmada, kuzeyden esen rüzgar ve güneyden esen rüzgarla gelen denizin iyotlu havasının Ovacık'taki toprakların verimli olmasını sağladığını belirterek, "Çeşme kavunu, Çeşme Yarımadası'na özgüdür. Dayanıklı olmasından dolayı askı ya da kış kavunu da denir. Çeşme kavununa talep artınca, önce büyük şehirlere daha sonra da yurt dışına ihraç edilmeye başlandı. Her üründe olduğu gibi daha fazla kazanma hırsı, Çeşme kavununa zarar verdi. Yapay gübre ve sulama ile eski özelliğinden kayıplar yaşadı. Ama hala geleneksel olarak Çeşme kavunu tadında kavun yetiştiriciliğini sürdüren çiftçilerimiz var. İnanıyorum ki Çeşme kavunu geçmişte olduğu gibi gelecekte de bir marka olarak torunlarımıza bırakacağımız önemli bir değerdir" diye konuştu. Konuşmaları ardından, Sarı Zeybek Dans ve Sahne Sanatları Derneği Halk Oyunları grubu ve komşu Sakız Adası'ndan gelen Halk Oyunları ekibinin sunduğu gösteriler ilgi ile izlendi.

JÜRİ BİRİNCİYİ SEÇMEKTE ZORLANDI

İzmir Aşçılar Derneği Başkan Yardımcısı Metin Erşahin, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Ahmet Keçeci ve Kaya Erdal Çapan, Halil Girgin, Halil Karanfil, Ömer Yakup ile Salih Seymen'den oluşan jüri üyeleri, "En iyi kavun" yarışmasına katılan yarışmacıların ürettiği kavunların görünümünü inceleyip, tadına bakarak, en iyi kavunu seçmeye çalıştı. Jüri üyeleri, dereceye girecek en iyi kavunları seçmede zorlanırken, yapılan değerlendirme sonucunda Hüseyin Karanfil birinci, Aydın Uzun ikinci ve Ali Uzun üçüncü olarak seçildi. Yapılan seçimin ardından şenliğe katılan konuklara, Çeşme Belediyesi şirketi ÇEŞTUR tarafından tarhana çorbası, Ovacık Mahallesi'nde üretilen köy ekmeği ve kelle peyniri ikram edildi.

Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), ()

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