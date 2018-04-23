Çeşme CHP'den İYİ Parti ziyareti

CUMHURİYET Halk Partili (CHP) 15 milletvekilinin istifa ederek İYİ Parti'ye katılmaları yankı yaratırken, bu gelişmeler İzmir'in Çeşme ilçesinde de karşılık buldu. CHP Çeşme İlçe Başkanlığı yöneticileri, İYİ Parti Çeşme Teşkilatı'na nezaket ziyaretinde bulundu.

CHP Çeşme İlçe Başkanı Ekrem Oran ve yönetim kurulu üyeleri, İYİ Parti Çeşme İlçe Başkanı Volkan Evci ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. CHP Çeşme İlçe Başkanı Ekrem Oran, İyi Parti İlçe Başkanı Volkan Evci'ye bir buket çiçek verdi. CHP'li Ekrem Oran, nezaket ziyaretinde yaptığı konuşmada, Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, İyi Parti'yi ziyaret etmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi., Oran, "Milli Hakimiyet'in Türk Ulusu'na sunulduğu ve daha sonra CHP tarafından 1946'da, çok partili, demokratik parlamenter sisteme geçildiği günden bu yana, demokrasimizin teminatı olan CHP'nin, İYİ Parti'nin 24 Haziran seçimlerine girmesi için verdiği desteği, biz Çeşme İlçe Başkanlığı olarak çok büyük takdirle karşıladık. İYİ Parti'nin her zaman bu seçim yarışına katılması gerektiğine zaten inanıyorduk. Yapılan çeşitli ayak oyunlarına karşı, iki partinin ortak hareketi, bazılarının beklemediği yerden geldi. Çok da iyi oldu. Biz İYİ Parti'nin, bizler gibi, Atatürk'ün kurduğu demokratik, laik ve tam bağımsız Cumhuriyet'e inançlı insanlardan oluştuğunu biliyoruz. Bu mücadelede, ülkemizi tek adam yönetiminden hep beraber kurtaracağımıza inanıyoruz. Bu ortak mücadelede sizlere de başarılar diliyoruz" diye konuştu.

"BARIŞ İÇİNDE YAŞAMAYI HEP BERABER SAĞLAYACAĞIZ"

Bir an evvel çok partili demokratik parlamenter sisteme dönülmesi gerektiğinin altını çizen CHP İlçe Başkanı Oran, "24 Haziran'da tek adamdan kurtulacağız. Bizler geldik, gidiyoruz. Ama çocuklarımızın geleceği için ortak mücadele ile önlerini açmak zorundayız. Demokratik parlamenter sistemi, laik Cumhuriyet'i, Atatürk devrimlerini korumak zorundayız. 26 senede, devletimizin bütün kazanımlarını, çocuklarımızın mallarını çatır çatır sattılar. Toz pembe ekonomi tablosu çiziyorlar. Oysa esnafın, sanayicinin durumu ortada. Boğazlarına kadar borç batağına batmış durumdalar. Ülkemiz nedeni bilinmeyen bir savaşın içinde. Suriyeliler Anadolu'da her yere yayılmış vaziyette ve bol bol çocuk yaparken, bizim Mehmetçiklerimiz savaşta şehit olmakta. Biz ülkemizde de, komşularımızda da barış istiyoruz. Dış politikada kuruluş ayarlarına dönüp, herkesle barış içinde yaşamak istiyoruz. İnanıyorum ki, bunu hep beraber sağlayacağız. 24 Haziran'da da sandıklara hep beraber sahip çıkacağız" diye konuştu.

"24 HAZİRAN'A TÜRKİYE'NİN KURTULUŞ SEÇİMİ OLARAK BAKIYORUZ"

İYİ Parti Çeşme İlçe Başkanı Volkan Evci de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye katılmasını istemesinin takdir edilecek bir hareket olduğunu vurgulayıp, "CHP, demokrasi tarihine altın harflerle yazılacak bir davranışta bulundu. Süreci dikkatle takip ediyoruz. Bizim A, B ve C planlarımız vardı. Biz, 24 Haziran seçimlerine Türkiye'nin kurtuluşu seçimi olarak bakıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'dan kurtulma seçimi diyoruz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklama, İYİ Parti'yi seçime sokmama açıklamasıydı. Sayın Kılıçdaroğlu'nu takdir ediyoruz. Kendisine saygılarımızı sunuyoruz. İnşallah 24 Haziran, AKP iktidarının sonu olacaktır. Cumhurbaşkanı, yenileceğini gördüğünden, seçimi yaptırmamak için elinden geleni yapacak. Yüksek Seçim Kurulu, Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından sonra, Yargıtay tarafından onaylanmış olan İYİ Parti'nin seçime girme hakkını, saat 16.00 gibi açıkladı. Türlü engellerle karşılaşacağız. Ama karşımıza ne engel çıkarırlarsa çıkarsınlar, onların dönemi bitti" diye konuştu.

Ziyaret iki parti yöneticilerinin bir süre sohbet etmelerinin ardından sona erdi.

Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), ()

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