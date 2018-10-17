Çeşme Aşk Festivali'ne hazır

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, '9 Durak 9 Deneyim Projesi' kapsamında, bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Aşk Festivali'nin 20-21 Ekim tarihlerinde gerçekleştirileceği bildirildi.

Yörede yaşanmış bir platonik aşktan esinlenerek düzenlenen Aşk Festivali kapsamında Dalyan Mahallesi'nde yöresel ürünler ve el işlerinin sengileneceği stantlar açılacak. İki gün sürecek festivalin kortej yürüyüşü 20 Ekim Cuma günü saat 13.00'da yapılacak. Festivalin ilk günü, Aret Vartanyan'ın 'Doğru İnsan Gerçek İlişki' konulu söyleşisi, flamenko ve tango dans gösterileri ve Çöp Kutusu Grubu'nun konseri ile devam edecek. Akşam Hüsnü Arkan'ın vereceği konserle ilk gün etkinlikleri sona erecek. Festivalin ikinci gününde Psikiyatr Gülcan Özer ilişkiler üzerine "Herkes Kendi Hayatının Kahramanı" isimli bir söyleşi gerçekleştirilecek. Gün boyu değişik saatlerde gerçekleştirilecek tango ve flamenko dans gösterileri, Son Dakika Grubu'nun konserinin yanı sıra Ritim Grubu performansları ile etkinliğe renk katacak. Festival, saat 19.30'daki, Füsun Demirel, Mert Küçülmez ve Serpil Özcan'ın rol aldığı 'Aşk Dersleri' isimli tiyatro gösterisi ile son bulacak. Yörede yaşanmış bir platonik aşktan esinlenerek düzenlenen Aşk Festivali'nin hikayesi şöyle:

"Eski adı Köste olan Dalyan Mahallesi'nde, 1935-1980 yılları arasında yaşamış olan sağır ve dilsiz Nezir, Yunanistan'ın Sakız Adası'ndaki Tinika'ya olan platonik aşkı ile ona ulaşmak için tenekeden kayık yapar. Kayığına bağladığı uçurtmanın yardımı ile Sakız Adası'na gider. Pasaportsuz olan Nezir, sağır ve dilsiz olması nedeniyle derdini de anlatamayınca casus sanılarak sorgulanır. Çeşme'deki yetkililerin araya girmesi ile serbest kalan Nezir, sevgilisini görmek için taş ve çamur kullanarak tek başına kule inşa eder. Nezir'in aşk hikayesi Çeşme'de yıllarca dilden dile dolaşır."

ÇEŞME (İzmir), ()

FOTOĞRAF