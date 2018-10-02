Çeşme 5. Germiyan Festivali için gün sayıyor

İZMİR'in Çeşme ilçesi'nde Belediye'nin '9 Durak 9 Deneyim' projesi kapsamında yer alan ve bu yıl 5'incisi düzenlenecek olan Germiyan Festivali'nin 6-Ekim tarihleri arasında yapılacağı bildirildi.

5. Germiyan Festivali'nde Germiyan'a has geleneksel tatlar stantlarda görücüye çıkacak. Festivale, şekeriçi (Damat kurabiyesi), Kopanisti peyniri gibi yöresel lezzetlerin atölyeleri, söyleşiler, yerel kültüre ait gösteriler ve geleneksel hale gelen Ekmek Yarışması da festivale renk katacak. 6 Ekim Cumartesi günü saat 10.00'da Germiyanlı üreticilerin kendi ürettikleri ürünlerin satıldığı stantların açılışı ile başlayacak festivalin ilk gününde saat 11.30'da Germiyan düğünlerinin değişmez lezzeti olan Şekeriçi (Damat Kurabiyesi) yapım atölyesi ve saat 16.30'da Kopanisti Peyniri yapımı atölyesi gerçekleştirilecek. Renkli görüntülere sahne olan Festival Korteji, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç'ın ve festival ziyaretçilerinin katılımıyla, saat 13.00'de, Germiyan İlkokulu önünde başlayacak. Festival kapsamında, saat 14.00'te, Köy Kahvesi'nde 'Eski Fotoğraflar' sergisi, Eski Un Fabrikası'nda 'Eski Araç Gereçler' sergisi ve 'Suna Erdoğan Resim Sergisi' açılışları gerçekleştirilecek. Saat 15.00'te ise Köy Kahvesi'nde Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Engin Önen tarafından; 'Germiyan'ın Sosyal ve Kültürel Tarihi: Belgeler, anılar ve öyküler' söyleşisi gerçekleştirilecek. Festivalin ilk günü, saat 19.30'da Germiyan Meydanı'nda gerçekleştirilecek olan Germiyan usulü "Kına Gecesi Sini Töreni" ile son bulacak.

FESTİVALİN İKİNCİ GÜNÜ DE DOPDOLU

Festivalin ikinci günü olan 7 Ekim Pazar günü saat 11.30'da Nokokira isimli mekanda Cengiz Kaya tarafından 'Köy Sabunu Atölyesi' gerçekleştirilecek. 12.30'da ise Germiyan evlerinin duvarlarına çizdiği desenlerle adını Türkiye'de duyuran Nuran Erden, Goca Emine isimli mekanda 'Taş Boyama Atölyesi' düzenleyecek. Seferihisar Can Yücel Tohum Takas Merkezi Yöneticisi Aylin Bostan ve İzmir Yerel Tohum Topluluğu Sözcüsü Göknur Yumuşak tarafından gerçekleştirilecek 'Tarım zehirleri ve yerli tohumun önemi' konulu söyleşisi ise saat 14.00'de Köy Kahvesi'nde gerçekleştirilecek. Ekmeğiyle ünlü Germiyan'da, festival kapsamında geleneksel olarak her sene düzenlenen 'Ekmek Yarışması' saat 16.00'da Germiyan İlkokulu Bahçesi'nde gerçekleştirilecek. Yarışmada dereceye girenlere ödüllerinin verileceği törenin ardından festival, saat 18.00'de yapılacak Deniz Polat Konseri ile sona erecek.

ÇEŞME (İzmir), ()

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