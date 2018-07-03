Çeşitli suçlardan aranan 16 kişi tutuklandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,() - ANTALYA, Afyonkarahisar, Konya, Bakırköy, Gönen, Gebze, Küçükçekmece ve Torbalı mahkemelerince aranan 17 kişi yakalandı. Adliye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik uygulama yaptı. Haziran ayı içinde yapılan çalışmalarda, Antalya, Afyonkarahisar, Konya, Bakırköy, Gönen, Gebze, Küçükçekmece ve Torbalı mahkemelerince 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet', 'silahlı yağma ve cürüm işlemek üzere teşekkül oluşturmak', 'resmi belgede sahtecilik', 'dolandırıcılık', 'başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirerek sahte banka veya kredi kartı üretme, satma', 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'tehdit', 'uyuşturucu madde ticareti yapmak veya sağlamak', 'göçmen kaçakçılığı', 'dolandırıcılık', 'tarihi eser kaçakçılığı', 'sigara ve alkol kaçakçılığı' suçlarından aranan 17 şüpheli yakalandı. İfade işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

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