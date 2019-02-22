Cerrahlar Adana’da buluştu

ULUSAL Cerrahi Onkoloji Sempozyumu Türkiye’nin en önemli genel cerrahlarını Adana’da buluşturdu.Hilton Oteli’n de yaklaşık iki gün süren sempozyumda bilim insanları Cerrahi Onkoloji alanındaki son gelişmeleri gerçekleştirdikleri sunumlar eşliğinde tartışma ve fikir alış verişinde bulunma fırsatı buldu. Sempozyumun sözlü yarışma bölümünde ise birincilik ödülü Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Rencüzoğulları’na verildi.Katılımın yüksek olduğu sempozyumun ilk gününde açılış konuşmaları yapıldı. Kürsüye ilk olarak gelen Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Cem Kaan Parsak, bu yıl ilkini gerçekleştirmelerine karşın sempozyuma katılımın son derece yüksek olmasından dolayı oldukça mutlu olduğunu ifade etti. Parsak sempozyumda Cerrahi Onkoloji alanındaki gelinen son noktayı bilimsel ortamda tartışarak bu alanda tedavi gören hastalara nasıl daha faydalı olunabiliri ortaya çıkarmak istediklerini sözlerine ekledi.Daha sonra söz alan Cerrahi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ali Ekrem Ünal ise Cerrahi Onkoloji’nin geldiği noktanın son derece önemli olduğunun altını çizerek, kanser ameliyatlarında alınan sonuçların umut verici olduğunu ilerleyen zamanlar içerisinde de yine Cerrahi Onkoloji ile hastaların ileriki yaşam kalitelerini daha da ileriye taşımayı amaçladıklarını dile getirdi.Türk Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Seher Demirer de bu tür sempozyum ve toplantıların gerek alanda uzmanlaşmış gerekse genç meslektaşlar açısından son derece önemli olduğuna vurgu yaparak, özellikle genç isimlerin kendilerinden daha kıdemli hocaları karşısında gerçekleştireceği sunumların ve bu sunumlar üzerinde yapılacak tartışmaların eğitici ve dikkat çekici olacağına işaret etti. Demirer, katılımda yüksek olmasının ayrıca sevindirici olduğuna dikkati çekerek paylaşılan her yeni bilginin cerrahların kendilerini geliştirmesi adına son derece önemli olduğuna dikkati çekti.AHMET RENCÜZOĞULLARI’NA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜİki gün süren sempozyumda Cerrahi Onkoloji alanında ki yapılan çeşitli operasyonlar, bu alandaki yenilikler konun uzmanlarınca tartışıldı ve fikir alış verişinde bulunuldu. Öte yandan sempozyumun sözlü sunum yarışmasında Ahmet Rencüzoğulları, Atıl Bişgin, İbrahim Boğa,Özge Sönmezler Kıvılcım Eren Erdoğan, Orçun Yalav, İsmail Cem Eray tarafından hazırlanan “Kolorektal Kanserde Yeni Nesil Sekanslama ile Tedavi Değerlendirmesi ve Katkısı” başlıklı çalışmayla birincilik ödülünü Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Rencüzoğulları aldı.

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