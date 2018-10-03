Çerkezler, Yörük Ormanında buluştu

ADANA'da yaşayan Çerkez aileler, Sarıçam Yörük Ormanı'nda düzenlenen piknikte bir araya geldi.Adana Çerkez Kültür Derneği'nin düzenlediği etkinlikte buluşan Çerkez aileler, yayla dönemi nedeniyle ayrı kalmanın hasretini giderdi. Uzun yaz döneminden sonra bir araya gelen Çerkeşler, hoş sohbet ederek hasret giderirken gençler ve çocuklar çuval atlama, yumurta yarışı, voleybol, yakan topu, halat çekme gibi oyunlar oynadı, geleneksel danslarını yaparak keyifli vakit geçirdi.Adana Çerkez Kültür Derneği Başkanı Aysel Ateş, 2018-2019 sezonunu piknikle açtıklarını belirterek, "Kalabalık katılımlı ve eğlenceli bir sezon açılışı gerçekleştirdik. Yeni sezonun farklı projelerle başarılı ve hayırlı geçmesini diliyorum" dedi.

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