Çerkezköylü gazileri Sarıkamış'a uğurlandı

TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Sarıkamış Şehitlerini Anma etkinliklerine katılacak olan Çerkezköy Muharip Gaziler Derneği üyelerini Kars'ın Sarıkamış ilçesine uğurladı.

Çerkezköy Muharip Gaziler Derneği üyeleri, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Çerkezköy Kent Konseyi'nin organizasyonu ile Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla 4-5-6 Ocak 2019 tarihlerinde düzenlenecek Sarıkamış Şehitlerini Anma etkinliklerine katılacak. Sarıkamış Şehitlerini Anma etkinliklerine katılacak gazi kafilesi, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay tarafından uğurlandı.

Albayrak, organizasyonun Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları ile gerçekleştirildiğini belirterek, "Kahramanca savaşarak ve canlarını feda ederek yaşadığımız toprakları vatan haline getiren şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak hepiniz için vefa borcudur. Yeni nesiller, atalarımızın ödediği ağır bedelleri ve çektikleri acıları öğrendikçe, her köşesi cennet kadar güzel olan güzel vatanımızın değerini daha iyi anlayacak ve şehitlerimizin hatırasına daha fazla sahip çıkacaktır. Güzel yurdumuzu bize armağan eden ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Sarıkamış şehitlerimizi ve canlarını vatan uğrunda feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum. Bugün Sarıkamış'a uğurladığımız değerli gazilerimizin de, Sarıkamış Şehitlerimizi anma konusunda gösterdikleri vefayı takdir ediyor ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

