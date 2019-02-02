Çerkezköy'de uyuşturucu operasyonu

Mehmet YİRUN/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),() -TEKİRDAĞ’ın Çerkezköy ilçesinde polisin bir evde yaptığı aramada 26 gram eroin ile pompalı av tüfeği ele geçirildi,1 kişi gözaltına alındı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Çerkezköy ilçesine bağlı Bağlık Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı alması üzerine harekete geçti. Eve baskın düzenleyen polis ekipleri yaptıkları aramada kumbara içinde 6 gram olan 30 fişek eroin,, 1 adet pompalı tüfek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1575 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişiyle ilgili soruşturma sürüyor.