Çerkezköy'de suç dosyaları kabarık 2 şüpheli yakalandı

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),()-TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Niyazi Beytur, polis tarafından yakalandı.

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri suç dosyası hayli kabarık olan, 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve cezaevi firarisi olan Niyazi Beytur'un Fatih Mahallesi'nde bir evde bulunduğunu belirledi. Polis evde yaptığı aramada saklanan Beytur'u yakalayarak gözaltına aldı. Beytur'un cezaevi firarisi olduğu, 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve yaklaşık 30 hırsızlık kaydı bulunduğu belirlendi. Beytur, çıkarıldığı mahkemede tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Çerkezköy polisi, hırsızlıktan 7 yıl, 9 ay hepiz cezası bulunan Ahmet Kaplan'ı da Fatih Mahallesi'nde saklandığı evde yakaladı. Emniyetteki soruşturmasının ardından adliyeye çıkarılan Kaplan, tutuklandı.