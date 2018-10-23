Çerkezköy'de kültür sanat kursları başladı

ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),()-TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesi belediyesi kültür sanat kursları ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Hayat Boyu Öğrenme Eğitim Şube Müdürlüğü'nin meslek edindirme kursları 8 branşta başladı.

Çerkezköy Belediyesi’nin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Merkezi işbirliği ile düzenleyeceği Kültür ve Sanat Kursları'nın belirten Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, "Kültür, sanat kurslarımızın 2018-2019 döneminde düzenlenecek olan kurslara toplam 810 vatandaşımız kayıt yaptırdı. Kurs merkezlerimizin sayısını 5’e çıkararak, kurslarımızı vatandaşlarımızın ayağına kadar götürüyoruz. Belediyemiz tarafından 2018-2019 döneminde basit iğne teknikleri, bağlama, gitar, çini, satranç, Türk sanat müziği, pilates-step-aerobik ve rölyef olmak üzere 8 branşta kurs açıldı" dedi.

Kursların eğitimlerinin yıl boyunca Prof. Dr. Türkan Saylan Eğitim Kültür ve Sanat Merkezi, Kızılpınar Kültür ve Sanat Merkezi, Veliköy Mahalle Evi, Bağlık Mahalle Evi ve Çerkezköy Belediyesi Hizmet Binası’nda verileceğini belirten Akay, "Kültür ve sanat kurslarımız her yıl giderek artan katılımla devam ediyor. Yeni dönemde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Eğitim Şube Müdürlüğü Meslek Edindirme Kursları kapsamında 8 branşta açtığımız kültür ve sanat kurslarımız 6 Mart Çarşamba günü sona erecek" dedib

Başkan Akay, kültür sanat kurslarında başarılı olan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Kurs Bitime Belgesi verileceğini belirterek, "Tüm kurslarımız alanında uzman eğitmenler tarafından veriliyor. Bu vesile ile şimdiden kültür ve sanat kurslarımıza katılan tüm vatandaşlarımıza başarılar diliyorum" dedi.