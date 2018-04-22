Çerkezköy'de coşkulu 23 Nisan kutlaması

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesi Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal ve Uluslararası Çocuk Şenliği, coşkulu kutlamaları sahne oldu.

Çerkezköy Belediyesi'nin düzenlediği 23 Nisan Ulusal ve Uluslararası Çocuk Şenliği kutlamaları kortej yürüyüşü ile başladı. Yürüyüş süresince bando takımı çeşitli marş ve müzikler çalarak, Çerkezköy halkına ve kortej yürüyüşüne katılan binlerce çocuğa unutulmaz anlar yaşattı. Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı diğer ülke çocukları, ülkemizin çocukları ile barışın, kardeşliğin coğrafyası, Türkiye Cumhuriyeti'nin toprağı olan Tekirdağ Çerkezköy'de kutluyor olmanın mutluluğunu ve gururunu hep beraber yaşıyoruz" dedi. 23 Nisan'ın takvim yapraklarında herhangi bir gün olmadığına dikkat çeken Akay, şunları söyledi:

"Çanakkale'de başlayan ve yurdumuzun dört bir yanında mücadele ile geçen, ardından ulusal kurtuluş mücadelesi ile devam eden şanlı tarihimizin devamıdır 23 Nisan. Bir büyük önderin peşinde, binlerce, yüz binlerce şehidi ile bağımsızlığını kazanmış bir millet ve büyük bir lider. O büyük önderin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurarak üzerine 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' yazarak, milletine armağan ettiği 23 Nisan, bizim bağımsızlık tarihimizdir. Yani bir ruhtur 23 Nisan. Birliktir, beraberliktir, kardeşliktir 23 Nisan. 23 Nisan umuttur, 23 Nisan mücadeledir. 23 Nisan gelecektir, 23 Nisan vatandır, ay yıldızdır, ay yıldızlı şanlı Türk Bayrağıdır 23 Nisan. 23 Nisan bağımsızlık ruhudur, 23 Nisan çocuktur, 23 Nisan Cumhuriyettir. Ve 23 Nisan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bizler de Cumhuriyetimizin 95. Yılında, Cumhuriyetimizin çocukları ile Atatürk'ün evlatları ile, 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' diyen bir büyük önderiz izinde geleceğe emin adımlarla, çocuklarımızla beraber yürüyoruz. Birliğin, beraberliğin, kardeşliğin temellerini 95 yıl evvel, 98 yıl evvel Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurarak, Cumhuriyetin temellerini attığında, geleceğe dair umutlarının temelini attığında bugünü, 23 Nisan gününü çocuklara, bu ülke çocuklarına, dünya çocuklarına armağan eden bir büyük önderimiz peşinde, bugünlere kadar gelmiş Cumhuriyeti, çocuklarımız ile beraber yaşıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün birlik ve beraberlik, kardeşlik içerisinde yaşıyorsak, bu topraklarda hep birlikte aynı duygular ile çocuklarımızı büyütüyorsak tarihimize, şanlı geçmişimize, Atatürk'ümüze bağlılığımızı unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu duygular ile 23 Nisanımızı ülke çocuklarımız ile, yabancı ülke çocuklarımızla, yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizden gelen çocuklarımız ile Çerkezköy'ümüzün çocuklarını buluşturarak kutluyoruz. Ben bir kere daha 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyorum. Geleceğe dair umutlarımızın devam ettiği, bu şanlı tarihi, bu önemli günü kutlayan, bizlerle buluşan tüm çocuklarımıza, tüm vatandaşlarımıza kucak dolusu sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum. Bir kere daha Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun."



Konuşmanın ardından Çerkezköy Belediyesi halk oyunları ekibi, Bulgaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Arnavutluk ekipleri halk oyunları ime müzikli gösteriler düzenleyip, eğlenceler düzenledi. Çocuklar etkinliklerde gönüllerinde eğlenme fırsatı buldu.



