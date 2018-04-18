Çerkezköy Belediye Başkanı Akay: Milli enerjiye değil, termik santrale karşıyız

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesi Belediye Başkanı Vahap Akay, ilçenin Panarça mevkiine yapılması planan termik santral karşı olduklarını söyledi. Akay, "Biz termik santrale karşıyız. Biz milli enerjiye karşı değiliz. İktidara karşı muhalefet etme amacında da değiliz. Biz 4-5 ay evvel aynı manzarayı Yatağan Termik Santrali'nde de gördük" dedi.

Çerkezköy Belediye Başkanı CHP'li Vahap Akay, mahalle toplantılarında bir araya geldiği vatandaşlara, Pınarça mevkiine kurulması planlanan termek santralle ilgili görüşlerini paylaştı. Termek santrallerin neler götürdüğü görmek için Kahramanmaraş Afşin'e bir heyetle gittiklerini söyleyen Akay, "Afşin ilçesine bağlı Çoğulhan mahallesine gittik. Burada iki ayrı santral var. A Tipi santral 1977 yılında yapılmış ve 1980'li yılların başında çalışmaya başlamış. B Tipi santral ise 1998 yılında yapılmış ve 2004 yılında çalışmaya başlamış. Biz gittiğimizde A Tipi santral kapalıydı, B Tipi santral çalışıyordu. Çoğulhan'ın nüfusu geçmişte 12 bin idi. Santralin yayılma sahası da 400 hektardı. 5-10 yıl sonra kömür haznesi bitince 400 hektarla başlanan alan bin 500 hektara kadar büyüdü. Bize bugünden 'Biz bu kadar alanda termik santral yapacağız, bu kadar alana kül dökeceğiz' deniliyor. Fakat biz 10 yıl sonra bile çocuklarımızın nelerle karşılaşacağını öngörmek zorundayız. Çoğulhan'da 400 hektarla başlayan termik santral alanı, yıllar içinde kamulaştırmalarla kat kat büyümüş. 12 bin nüfuslu Çoğulhan'da nüfus 2 bine kadar düşmüş. 10 bin kişi Çoğulhan'ı terk etmiş. Kent merkezi neredeyse eski filmlerdeki terk edilmiş alan haline gelmiş. Beldede 4 cami varmış, şimdi tek bir cami çalışır durumda. Üretim bitmiş. İçler acısı bir manzara" dedi.

'MİLLİ ENERJİYE DEĞİL TERMİK SANTRALE KARŞIYIZ'

Termik santralden önce Afşin'in kuru fasulye ve nohutun yetiştirildiği önemli bir merkez olduğuna dikkat çeken Başkan Akay, "Şu anda üretim kalmadı. Biz termik santrale karşıyız. Biz milli enerjiye karşı değiliz. İktidara karşı muhalefet etme amacında da değiliz. Biz 4-5 ay evvel aynı manzarayı Yatağan Termik Santrali'nde de gördük. O zamanın teknolojisi ile bugünün teknolojisi bir değil diyorlar. Peki bugünün teknolojisi ile yapılacak santral eskiyince ne olacak? Afşin'dekilere santral için suyun nereden kullanıldığını sorduk. Ceyhan Nehri dediler. Bizim Ceyhan Nehri gibi bir kaynağımız yok. ÇED Raporuna suyu Meriç Nehri'nden çekeceklerini yazmışlar. Meriç Nehri buraya 130 kilometre uzaklıkta. Bunun akla yatan bir tarafı yok. Dönüp dolaşıp Çerkezköy'ün yeraltı suyunu kullanmaya başlayacaklar. Sadece termik santral Çerkezköy OSB ve kent merkezindeki içme suyu kadar su kullanacak" dedi.

'BÜTÜN DERELER KAPKARA OLMUŞ'

Akay, Afşin'de, Ceyhan'dan çekilen suyla kömür yıkanmış ve buradaki kullanılan suların da derelere akıtıldığını belirterek, "Bütün dereler kapkara olmuş, derelerde balık kalmamış. Vatandaş terk etmiş, şehrin sosyal dengesi bozulmuş. Kaynaktan çıkarılan kömür yıkandıktan sonra depolanıyor. Bu kömürün tozu çarşıda arabaların üzerinde, evlerin camlarında, ağaçlarda her yerde hissediliyor. Şu aşamaya kadar daha kömür yakılmaya başlanmadı. Çerkezköy'deki kömürün cüruf oranı yüzde 40'tır. Bu şu demektir. Yakılan 1 kilogram kömür, aşağıdan 400 gram cüruf olarak çıkacak. Afşin'de çıkartılan külü havzaya yaymaya başlamışlar. Bazı yerlerde çökertme yapmışlar. Suda çökertme yapsanız yeraltı su kaynaklarına karışacak. Alana yaysanız bir şekilde tozu şehrin üzerine yayacak. Kentimizde yapılması planlanan santralin merkeze uzaklığı sadece 2 kilometre. Biz buna karşıyız. Çerkezköy'ün bahçesine santral yapılması ile ilgili tereddütlerimizi anlatıyoruz" dedi.

'300 BİN NÜFUS HAVASIZ KALACAK'

Çerkezköy'ün 2017 sayımında resmi nüfusunun 158 bin olduğunu söyleyen Akay, "2016'da 146 bin, 2015'te 134 bin, 2014'te 123 bindi. Biz göreve geldiğimizde nüfus 111 binlerdeydi. Nüfus 4 senede neredeyse yüzde 50 arttı. Termik santral yapılırsa bu göç terse dönecektir. Peki kim geri gidecek? Ya da Çoğulhan'da kimler kalmış? Gidemeyen, kendine imkan bulamayan insanlar orada yaşamak zorunda kalmış. Çerkezköy'ün 500 sanayi kuruluşunun kirliliğini içimize sindirdik. Bir tarafımızda 500 fabrika var, ormanlık alanların olduğu diğer tarafımıza da termik santral gelirse bugün 300 bin nüfus havasız kalacak" dedi.

'ORTAK TEPKİ VERMEMİZ GEREKİYOR'

Akay, "Kahramanmaraş'ta vatandaşlara bizim oraya termik santral yapılacakmış, buraya etkileri nelerdir" diye sorduklarını belirterek,

"Deyim yerindeyse bir dokunduk bin ah işittik. Anlatılanlarla yaşananların bir olmadığını gözlemledik. Vatandaşlarımızı bilgilendirmeye çalıştık. Ocak 2017'de bir anket yaptırdık. 'Çerkezköy'de termik santral yapılmasını istiyor musun?' diye sorduk. Katılımcıların yüzde 77'si hayır, yüzde 23'ü evet dedi. 10 ay sonra yaptığımız ankette aynı soruyu tekrar sorduk. Ocak ayında yüzde 77 olan oran yüzde 87'ye çıktı. Mayıs ayında yine yapacağız, bu oranın daha da yukarı çıkacağına inanıyorum. Bizim tek yapmamız gereken bu işin siyaseti yok. Tüm Çerkezköy tek yürek olmalı ve bu belayı başımızdan def etmeliyiz. Bunu Silivri başardı. Orada iktidarı ile, muhalefeti ile bir araya gelindi ve 'Termik santral istemiyoruz' denildi. Ortak ses verindi ve ilk etapta Çerkezköy-Silivri arasına yapılması planlanan santral Çerkezköy-Kapaklı arasına konuldu. Maalesef Çerkezköy aynı ortak tepkiyi veremedi. Bunu başardığımız gün ben inanıyorum santral buraya yapılmayacak" diye konuştu.



