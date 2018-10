Çerkezköy Belediye Başkanı Akay: Herkesin başkanı olmaya çalıştım

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesi Belediye Başkanı Vahap Akay, "Herkesin başkanı olmaya çalıştım" dedi.

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Kızılpınar Mahallesi'nde Niğdeliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ni ziyaret ederek, 4.5 yıllık görev süresi boyunca gerçekleştirdiği ve yapmayı planladığı çalışmalar hakkında dernek üyelerine bilgi verdi. Dernek Başkanı Cuma Erce ve dernek üyeleri tarafından karşılanan Akay, yaklaşık 5 yıl önce Çerkezköy sevdası diyerek bir yola çıktığını belirterek,"Belediye kapısından içeri girerken parti rozetimi çıkardım ve herkesin Belediye Başkanı olacağını söyledim. Görev sürecim boyunca herkese eşit ve ortak hizmet etme anlayışıyla çalışmış olmanın mutluluğunu yaşıyorumö dedi. Kentimiz 81 ilden göç alıyor. Bu vatandaşlarımızı Çerkezköylülük bilinci ile ortak hemşericilik anlayışında buluşturmaya gayret ettik. Bizler işimiz, aşımız için bu topraklarda buluştuk. Çerkezköylülük bilincini oluşturmak ve kültürümüzü yaşatmak adına hepimizin üzerine büyük sorumluluklar düşüyor" dedi.

Kızılpınar Mahallesi’nde yapılan çalışmalar hakkında da açıklamalarda bulunan Akay, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ ile birlikte Kızılpınar mahallemizde yıllardır öteleneni görmezden gelinen altyapı sorununa el attık. 72 kilometre kanalizasyon hattı, 4 kilometre de yağmursuyu hattı döşendi. Tüm parsel bağlantıları yapıldı. Kasım 2016’da başlayan altyapı çalışmalarını tamamladıktan sonra Kasım 2017 itibari ile başlayan yol çalışmalarımız bugün devam ediyor" dedi.

Kızılpınar Mahallesi'nde yaşam alanı içinde toplam 240 sokak ve 17 cadde bulunduğunu söyleyen Akay, "17 caddeden 14’ünde yol çalışmaları tamamlandı. Çorlu Caddesi ve Eren Caddesi’nde çalışmalar tamamlanmak üzere. Bunun yanında 240 sokağın 182’sinde sıcak asfalt kaplama ve demirli beton yol çalışmaları tamamlandı. Geri kalan 58 sokak da en kısa zamanda tamamlanacak. Yol çalışmalarının gerçekleştiği cadde ve sokaklarımızda kaldırım çalışmalarımız da devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kızılpınar Mahallesi’nde altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda yol ve kaldırım çalışmalarında da sona gelindiğini kaydeden Akay, "Sıkıntıların büyük çoğunluğunu atlattık. Peki bu yapılanlar yeterli mi? Elbette değil. Bundan sonraki süreçte İlçe Merkezimizde 8 mahallemizde yaptığımız park ve yeşil alan düzenleme çalışmalarının aynısını Kızılpınar Mahallemizde de gerçekleştireceğiz. İlçe merkezimizde 8 mahallemizde yaptığımız gibi Kızılpınar Mahallemizde de vatandaşın olan alanları revize edip, tekrar vatandaşlarımızın kullanımına kazandıracağız" diye konuştu.

'KAPALI PAZAR YERİMİZ HAZIR'

Çerkezköy Belediyesi olarak Kızılpınar Mahallesi’ne bir de Kapalı Pazar Yeri kazandırdıklarını söyleyen Akay, "Mevcut durumda sokaklarda kurulan Pazar, trafiği olumsuz etkilediği gibi, kirliliğe de neden oluyor. En kısa zamanda pazarcı esnafımızı yeni Pazar yerimize yerleştireceğiz ve vatandaşlarımız daha nezih ve daha rahat bir ortamda Pazar alışverişlerini yapabilecekler. Ayrıca trafikte yaşanan sıkıntılar da tekrar etmeyecek" dedi. İlki Veliköy’de açılan Mahalle Evi projesinin 2’nci adımının Kızılpınar Mahallesi’nde atıldığını anımsatan Başkan Vahap Akay, "Mahalle evimiz kadınlarımız ve çocuklarımız için bir eğitim yuvası haline geldi. Kadınlarımız burada komşuluk ilişkilerini pekiştiriyor, kendilerini geliştiriyor ve sosyal hayata dahil olma fırsatı buluyor. Çocuklarımız da bilgisayar odası ve kütüphanede ders çalışıp ödevlerini yapabiliyorlar" dedi.

'EĞİTİM KONUSUNA DUYARSIZ KALMADIK'

Kızılpınar Mahallesi’ndeki okullarda sınıf mevcutlarının 60’ı bulduğunu kaydeden Akay, "Bildiğiniz gibi bu Milli Eğitim Müdürlüğü sorumluluğunda olan bir konudur. Fakat biz Çerkezköy Belediyesi olarak bu soruna da duyarsız kalmadık. Son 2 yılda İlçe Kaymakamlığımız ile birlikte eğitim alanında çok önemli işler yaptık. Kızılpınar Mahallemizde geçmişten günümüze kalan eğitim alanlarının hepsi sorunlu alanlar. Bu alanlardaki sorunların çözümü konusunda çalışmalarımız sürüyor. Kızılpınar Mahallemize yeni okullar yapıldı. Fakat yeterli değil. Çünkü burası çok hızlı nüfus artışı olan bir bölge. Dolayısıyla yapılan okullar ihtiyacı karşılamıyor. Daha fazla okul yapılması gerekiyor" dedi.

Yıllarca Çerkezköy – Çorlu yolunun Kızılpınar Mahallesi ile ilçe merkezi arasında kalan kısmının akşamları zifiri karanlık olduğunu anımsatan Akay, "Bu durum hem trafik açısından hem de ilçe merkezine yaya olarak gidip gelmek zorunda kalan vatandaşlarımız açısından tehlike arz ediyordu. Karayolları sorumluluğunda olan bu yolda Çerkezköy Belediyesi olarak taşın altına elimizi koyduk ve 186 direkle bu yolumuzu ışıl ışıl yaptık. Benzer bir çalışmayı Kızılpınar Mahallemizin ana caddelerinde de yapmayı planlıyoruz" dedi.

'HER AN VATANDAŞIMIZIN YANINDA OLMAYA ÇALIŞTIK'

Görev süresi boyunca yapılan diğer çalışmalar hakkında da dernek üyelerini bilgilendiren Akay, "Kapalı Pazar Yerini açtık. Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Kültür Merkezi temelini attık. Kentimize çok büyük miktarda yeşil alan kazandırdık. Parkları tekrar vatandaşlarımızın kullanımına kazandırdık. Cesaretle altyapı çalışmalarına başladık. Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde Kavakdere ıslah çalışmalarını tamamladık. Kentimizde eğitim açığının kapanması için elimizden gelen tüm imkanları sonuna kadar kullandık. Çerkezköy’de adım adım, sokak sokak hizmet etmeye gayret ettik. Çerkezköy’ün birliğini beraberliğini, kardeşliğini pekiştirecek işler yaptık. Belediye ile vatandaşlarımızı buluşturmakla ilgili sorumluluklarımızı da yerine getirdik. İyi günde kötü günde vatandaşımızın yanında olduk. Milli Bayramlarda Çerkezköy’ü bir araya getirecek çalışmalar gerçekleştirdik. Her an vatandaşımızın yanında olmaya çalıştık" dedi.