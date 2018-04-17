Çerkezköy Belediye Başkanı Akay: Altyapıya 75 milyon TL yatırım yapıldı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesi Belediye Başkanı CHP'li Vahap Akay, 4 yıldailçe genelinde altyapıya yaklaşık 75 milyon TL'lik bir yatırım yapıldığını belirterek, Çerkezköy'ün dere taşkını ve ani su baskını tehdidini ortadan kaldırdıklarını söyledi

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi sakinleri ile Hayrabolular Derneği Lokali'nde bir araya gelerek, ilçeye yapılan hizmetleri anlattı. Çerkezköy'ün temel sıkıntılarından birinin altyapı sorunu olduğunu söyleyen Akay.,

Çorlu ve Pınarça derelerinin 2002 ve 2012 yılında Çerkezköy'e yaşattığı manzaraların hafızalarda olduğunu belirterek, DSİ, TESKİ ile beraber derelerin ıslahı ile ilgili uzun süre çalıştıklarını kaydetti. DSİ'nin Çorlu Deresi'nde yapacağı ıslah çalışmaların önünün açıldığını belirten Akay, Çorlu Deresi'nin taşkınlarını hafifletmek üzere TESKİ ile beraber Ambardere Bölgesi'nde menfez yapıldığını ifade etti.

'ÇERKEZKÖY ARTIK KORKULU RÜYA GÖRMÜYOR'

Çerkezköy'de bir başka altyapı sıkıntısının ise özellikle hızlı yağışlarda meydana gelen su baskınları olduğunu kaydeden Akay, TESKİ ile birlikte yapılan Çerkezköy İmar Sahası Taşkın Koruma Projesi ile Kartal Sokak'tan Pınarça Deresi'ne yağmur suyu hattı yapıldığını, ayrıca Fatih Caddesi'nden Sakatlar Derneği, İmar Sitesi güzergahından Çorlu Deresi'ne uzanan hat boyunca yine 1800'lük hatla yağmur suyu hattı yapıldığını ve 7 milyon TL'lik bir yatırımın toprağın altına gömüldüğünü söyledi. Akay, "30, 35 kilogram yağışlarla İmar Sitesi, Sayar, Kahraman Sokak, Cefa Sokak sular altında kalıyordu. Buralara 7 milyon TL'lik yatırımla 40, 60, 70 kilogramları gördük Çerkezköy artık ani su baskınlarda kötü rüya görmez oldu" dedi.

'ATIKSULAR ARTIK ARITMAYA GİDECEK'

14 Temmuz 2016'da Çerkezköy'ün derelere akan kanalizasyonu ve Kızılpınar altyapısı için 27 milyon TL'lik bir çalışma başlatıldığını belirten Vahap Akay, bu hat ile Çerkezköy'ün atık sularının artık derelere akmayacağını, DSİ tarafından 30 milyon TL gibi bir bedel ile yapılan fakat parasının TESKİ tarafından ödeneceği Atıksu Arıtma Tesisi'ne gideceğini ve arıtılacağını söyledi.

'KIZILPINAR'IN YOLLARINI NE PANASINA OLURSA OLSUN YAPACAĞIZ

Altyapının bitmek üzere olduğunu ve üst yapı çalışmalarını Büyükşehir Belediyesi ve Çerkezköy Belediyesi'nin sürdürdüğünü belirten Akay, "Asfalt, beton, demirli beton, kaldırım çalışmalarımız devam ediyor. İller Bankası'ndan kredi bekliyoruz bu ay. Gelmezse alternatifimiz de var. Eğer işin içine siyaset girer İller Bankası bizi borçlandırmaz ise Çerkezköy Belediyesi Kızılpınar'ın yollarını ne pahasına olursa olsun yapacak ve verdiği sözü yerine getirecektir" dedi.

'İÇME SUYU HATTI YENİLENECEK'

Ambardere'de altyapı çalışmasının temeli atıldığını ve çalışmaların tamamlanmasının ardından kaldırım ve yollarının da yapılacağını z Akay, aynı ihale içinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde altyapı çalışmasının yapıldığını belirterek, Çerkezköy İçme Sulu Hattı'nın da 2019 yılından itibaren yenilenmeye başlanacağını ve Çerkezköy'ün aspes borulardan kurtulacağını kaydetti. Akay, 4 yılda altyapıya yaklaşık 75 milyon TL'lik bir yatırım yapıldığını sözlerine ekledi.



'HER ZAMAN HALKIMIZIN YANINDAYIZ

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, "Sosyal Belediyecilik anlamında son 4 yılda önemli çalışmalara imza attık. 'Hoş Geldin Bebek' projesi ile vatandaşlarımızın en mutlu günlerinde yanlarında oluyoruz. Kentimize yeni gelen vatandaşlarımıza hoş geldin ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. İhtiyaç sahibi, bakıma muhtaç, yemek yapacak kimsesi olmayan vatandaşlarımıza sıcak yemek dağıtıyoruz. Taziye çadırlarımızla vatandaşlarımızın acılı günlerinde yanlarında oluyoruz. Kandillerde, milli ve dini bayramlarımızda halkımızla bir oluyoruz. Kurban ve Ramazan Bayramlarında mezarlıklarda halkımıza çiçek dağıtıyoruz. Kentimizde işletme mantığında olan parkları revize ederek halkımızın kullanımına kazandırdık. Cumhuriyet Mahallesi Tepe Piknik Alanı'nda Trakya'nın en büyük çocuk oyun parkını yaptık ve adını 23 Nisan Çocuk Oyun Parkı koyduk. Yalnız Çerkezköy değil, çevre ilçelerden de binlerce çocuğumuz burada gönüllerince güzel vakit geçirebiliyor. Ayrıca harap halde olan, ailelerin giremediği, halkımızın yolunu kaybettiği Tepe Piknik Alanı'nı da yenileyerek ailelerin gelebileceği bir alan haline getirdik. Yürüyüş yolları ve bisiklet yolları yaptık. Ailelerimiz burada dilediğince mangal, piknik, spor yapabiliyor, çocuklarımız da parkımızda oyun oynayabiliyor.Bundan 4 yıl önce göreve geldiğimizde İstasyon Mahallemizde bulunan ve 10 yıldır kaderine terk edilmiş ve hayvan barınağı olarak kullanılan kapalı spor salonu vardı. Biz bu alanı ele aldık ve şuanda içerisinde 2. Lig maçlarının oynanabileceği bir kıvamda 1000 kişilik seyirci kapasitesi olan stat, kapalı halı saha, basketbol ve voleybol sahası, güreş sahası ve modern bir kapalı spor salonu yaparak, alanı spor kompleksi olarak Çerkezköylü gençlerin, çocuklarımızın hizmetine açtık. Şuanda çocuklarımız, gençlerimiz burada spor yapma olanağı buluyorlar. Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun temelini attık yıl sonu itibari ile bunu Çerkezköy'e kazandıracağız" dedi.

KAPALI PAZAR YERİ HAZİRAN'DA AÇILACAK

Yeni Kapalı Pazar Yeri yapım çalışmalarının devam ettiğini ve Haziran ayında açmayı hedeflediklerini belirten Akay, "Yarı olimpik yüzme havuzunda çalışmalar sürüyor. Burasını da en kısa zamanda tamamlayarak vatandaşlarımızın kullanımına açmayı planlıyoruz. Aynı şekilde Büyükşehir Belediyemizce kentimizde yapımına başlanan 27 milyon TL'lik Kültür Merkezi projesinin de Ekim ayına kadar vatandaşlarımızın hizmetine açılması hedefleniyor. Adnan Kahveci Parkı'nda 1. etap çalışmalarını tamamladığımız Kent Park projesinin 2. etap çalışmaları başlayacak ve 1. Etap çalışmalarının tamamlandığı alan ile birleştirilecek" diye konuştu.