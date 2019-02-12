Çerkesler’den muhteşem gece

Mustafa ERCAN/MERSİN, () – MERSİN’de yaşayan Çerkesler, Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin düzenlediği Sevgi ve Kardeşlik Gecesi’nde buluştu.

Halk dansları ve şarkılardan oluşan bir içerikle düzenlenen ‘Sevgi ve Kardeşlik Gecesi’, Toroslar Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Geceye, Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Cumhur İttifakı Toroslar Belediye Başkan adayı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar İlçe Emniyet Müdürü Şeref Ülgen, Adana Bölge Mahkemesi Hakimi Ümit Polat, Toroslar İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mahmut Gül, Kafkas Dernekleri Federasyonu'nu (KAFFED) Yönetim Kurulu Üyesi Salih Cantürk, Adana Çerkes Kültür Derneği Başkan Aysel Ateş, İskenderun Çerkes Derneği Başkanı Mustafa Şaban Oğur ve çok sayıda dernek üyesi katıldı.

Etkinlikte konuşan Mersin Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Güner Savrum, gelenek ve kültürlerini yaşatmak için çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Kurulan bu ekipler sadece halk danslarımızın yaşatılması için değil; tüm folklorumuzun yani örf, adet, yani Xabze’mizin öğretilebilmesi için kuruldu. Gerek çalışmalar sırasında gerekse çalışma sonrası yapılan sohbetler ile Xabze’mizi çocuklarımıza ve gençlerimize aktarmaya çalışıyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimize yönelik faaliyetlerimiz hali hazırda devam ediyor. Bizler için daha da önemli olan dil kursunda da somut adımlar attık. Çok yakında Kabardeyce dil kurslarımız başlayacak. Unutmayalım ki; bir milleti millet yapan en önemli unsur dildir. Bu konuya ilgi göstereceğinize inanarak, çevrenizde bu kurslara katılmak isteyen özellikle çocuk ve gençleri bizlere yönlendirmeniz halinde çok mutlu oluruz. Tabi sadece çocuk ve gençlerimiz için değil, yetişkinler için de çeşitli faaliyetlerimiz var. Sözün özü; gelin bir olalım, birlik olalım, bizler berabersek çok şey yapabiliriz. Çerkes atasözünde de geçtiği gibi; berabersek güçlüyüz" diye konuştu.

Başkan Savrum’un konuşmasının ardından etkinlikte Mezdeug, Çocuklar Ekibi, Lutsa gösterileri ve Koro’nun seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla sürdü.

Gecenin sonunda yapılan çekişil ile de davetliler el yapımı hediyeler kazanma imkanı buldu.

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