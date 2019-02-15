Ceren Aksan sevgililer için çaldı

Berkay KUNT/ANTALYA, () - TÜRKİYE'nin sayılı elektro keman sanatçılarından Ceren Aksan, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Antalyalı çiftlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Sanatçının elektro keman performansı, müzikseverlerin büyük beğenisini topladı.

14 Şubat Sevgililer Günü'nü kültür, sanat ve eğlence dolu yaşamak isteyenler için 'Aşkın Ritmini TerraCity'de Yakala' mottosuyla sürpriz bir program hazırlayan TerraCity Alışveriş Merkezi, Türkiye'nin ünlü elektro keman sanatçısı Ceren Aksan'ı ağırladı.

Akustik ve elektro kemanıyla yurtiçi ve yurtdışındaki sahne performanslarını yoğun tempoda sürdüren Ceren Aksan, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Türk ve dünya müziğinin seçkin eserlerinden oluşan repertuarıyla müzikseverlerin büyük beğenisini toplayan sanatçının elektro kemanı ile gerçekleştirdiği sahne şovu ilgiyle izlendi.

Konseri izlemeye gelenler, etkinlik sonunda Ceren Aksan ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

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