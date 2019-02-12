Ceren Aksan'dan 14 Şubat konseri

ANTALYA, () - TERRACİTY Alışveriş Merkezi, 14 Şubat'ta Antalyalıları görsel şovu ve yaptığı müzikle milyonların sevgilisi haline gelen elektro keman sanatçısı Ceren Aksan'la buluşturuyor.

14 Şubat Sevgililer Günü'nü kültür-sanat ve eğlence dolu yaşamak isteyenler için 'Aşkın Ritmini TerraCity'de Yakala' mottosuyla sürpriz programlar hazırlayan TerraCity'nin konuğu, Türkiye'nin sayılı elektro keman sanatçılarından Ceren Aksan. Akustik ve elektro kemanlarıyla yurtiçi ve yurtdışındaki sahne performanslarını büyük bir tempoda sürdüren Ceren Aksan'ın elektro kemanla gerçekleştirdiği şovlar beğeniyle izleniyor. Kalbe dokunan aşka dair eserleri görsel zenginlikle icra eden Ceren Aksan, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Antalyalılara müzik dolu keyifli anlar yaşatacak.

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