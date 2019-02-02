Çerçioğlu'ndan Germencik ziyareti

AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Germencik Belediye Başkan adayı Fuat Öndeş'in seçim bürosu açılışına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Germencik'e gelen Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, CHP Belediye Başkan adayı Fuat Öndeş'in seçim bürosunun açılışına katıldı. Çerçioğlu'na CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Germencik İlçe Başkanı Salih Çavuş ve İYİ Parti Germencik İlçe Başkanı Ender Akgün de eşlik etti. Konuşma yapan Çerçioğlu, "Türkiye'nin geleceği için gücümüzü İYİ Parti'yle Aydın genelinde olduğu gibi Germencik'te de birleştirdik. Bu güçbirliğiyle Aydın'ı ve tüm ilçelerini daha ileriye taşıyacağız" dedi.

Germencik'te Büyükşehir Belediyesi'nin 133 kilometre yol çalışması yaptığını söyleyen Çerçioğlu, Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin de 119 kilometre içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hat çalışması ile 17 sondaj, 5 paket arıtma tesisi yaptığını anlattı. Çerçioğlu, "Germencik'e 50 yıldır yapılmayan yatırımları 5 yıla sığdırdık. Toplam 46 milyon liralık yatırım yaptık. Fuat Başkan'la önümüzdeki dönemde bu hizmetleri ikiye katlayacağız" dedi.

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