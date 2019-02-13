'Cephede savaşarak güzel işlere imza attı'

YALOVA’da geçtiğimiz aylar içerisinde hayatını kaybeden Yalova Belediyesi eski Temizlik İşleri Müdürü Özkan Üstün’ün adı mahallesinde bulunan parkta yaşayacak.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, kente emeği geçmiş, kısa zamanda yaptığı çalışmalarla beğeni toplamış olan Özkan Üstün’ün adının yaşayacağı parkın açılışını yaptı. İsmetpaşa Mahallesi Abdülhamit Han Cami’nin yanında bulunan parka Özkan Üstün’ün ismi verildi. Parkın açılışına Üstün’ün ailesi, sevenleri, belediye personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Özkan Üstün’ün kente güzel eserler bıraktığını belirten Başkan Salman, “Açmış olduğumuz parklara vermiş olduğumuz isimlerin hepsinin anlam ve önemi var. Bu konuda örnek olduğumuzu düşünüyorum. Açılışını gerçekleştireceğimiz bu parkın ise bizim için ayrı bir önemi bulunmakta. Aramızdan erken bir şekilde ayrılan Özkan Üstün kentimizde güzel izler bıraktı. Savaşı komutanlar kazanır ama cephede hep askerler olur. Ben de bu belediyenin komutanıysam sizler de aslında cephede en güzel hizmetleri yapanlarsınız. Özkan kardeşimiz de cephede en iyi şekilde savaşarak güzel işlere imza attı. Birçok eseri kentimize kazandırarak ardında güzel eserler ve dostluklar bıraktı. Örneğin çöp taksi gibi, sadece Yalova’ya değil, Türkiye’ye örnek olacak bir projenin öncülüğünü yaptı. Biz de Özkan kardeşimizin kentimizde ve özellikle mahallesinde yaşaması için bir parka isminin verilmesini uygun gördük. Ben bu parkı ailesinin, mahalle sakinlerinin kendi evlerine sahip çıktıkları gibi sahipleneceklerine inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerimle Özkan kardeşime tekrardan Allah’tan rahmet kederli ailesine sabırlar diliyorum” dedi.



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