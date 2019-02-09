Cengiz Elbeye anıldı

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - TÜRK güreşinin efsane ismi Kırkpınar Başpehlivanı Cengiz Elbeye, ölümünün 9. yılında mezarı başında anıldı.

Türk güreşinin efsanevi ismi 'Toros kaplanı', Kırkpınar Başpehlivanı Cengiz Elbeye, adını taşıyan Cengiz Elbeye Güreş Eğitim Merkezi güreşçileri ve başpehlivanlar tarafından mezarı başında anıldı. Güreş camiası Elbeye'yi ölümünün 9'uncu yılında mezarı başında dua etti.

Paşa mezarlığında bulunan Cengiz Elbeye'nin mezarına su döken Cevat Gündoğdu, "Geçmişimizi geleceğimize iyi anlatmalıyız. Onları unutmamalı, unutturmamalıyız. Hedefimiz Antalya'dan Cengiz Elbeye ve Recep Gürbüz ustalarımız gibi güreş sporuna ismini altın harflerle yazdıracak pehlivanlar çıkarmak" dedi.

Anma programı sonrası güreş eğitim merkezi önünde misafirlere yemek ikram edildi ve Cengiz Elbeye için dualar okundu.

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