ADIYAMAN'da, ‘Dünya yürüyüş günü’ nedeniyle hareketli hayat konusunda farkındalık yürüyüşü Cendere Köprüsü’nde yapıldı.

3, 4 Ekim Dünya yürüyüş günü nedeniyle Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda tarihi kemerli Cendere Köprüsü’nde yürüyüş etkinliği düzenlendi.

Yürüyüşe; İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Mustafa Kutlu ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Çevre kirliliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla katılımcılar çevreden çöp toplandı. İl Sağlık Müdürlüğü fizyoterapistleri tarafından katılımcılara fiziksel aktivitenin önemi de anlatıldı.

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