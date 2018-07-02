Celsus'ta ilklerin gecesi

32. ULUSLARARASI İzmir Festivali'nin sondan bir önceki konserinde Celsus Kütüphanesi'nde ilklerin gecesi yaşandı. Çağın en verimli sanatçılarından Richard Galliano'nun 'Jade Konçertosu'nun dünya prömiyerinin yanı sıra, bestecinin Vivaldi'nin 'Summer-Yaz' Konçertosunun akordeon ve yaylı çalgılar için uyarlamasının da ilk seslendirilişi yapıldı.

Festival kapsamında, Celsus Kütüphanesi'nde unutulmayacak bir müzik gecesi yaşadı. Tanınmış oda müziği topluluklarından Cameristi Della Scala, baş konuk şefleri Wilson Harmanto yönetiminde, besteci ve icracı olarak çağın en verimli sanatçılarından biri kabul edilen akordeon sanatçısı Richard Galliano ve 'sihirli flüt' olarak da tanınan Massimo Mercelli'ye eşlik etti.

Konser Giovanni Sollima'nın flüt ve yaylılar için Contrafactus adlı eseriyle başladı. Ardından Astor Piazzolla'nın keman ve yaylılar için Milonga del Angel'ı kemancı Laura Marzadori'nin solist olarak katılımıyla seslendirildi. Gecenin en önemli eseri Richard Galliano'nun flüt ve yaylılar için yazdığı Jade Konçerto'nun dünya prömiyeri yapıldı. Solist Massimo Mercelli'nin bir bölümünde oldukça nadir kullanılan bas flütle de çaldığı konçerto çok beğenildi. Bu eserin anısına İKSEV Başkanı Filiz Eczacıbaşı, Sarper Galliano ve Mercelli'ye birer anı plaketi sundu.

Dünya prömiyerinin ardından Galliano akodeon ve yaylılar için yazdığı Opal Konçertoyu çaldı. Bu eseri kontrbas sanatçısı Giuseppe Ettore'nin solist olarak katıldığı Astor Piazzolla'nın Contrabajando adlı eseri takip etti. Akordeon ve yaylıların seslendirdiği Primavera Porteña'nın ardından Şef Wilson Hermento, Galliono'nun yaylılar ve akordeon için uyarladığı Vivaldi'nin 'Summer- Yaz' konçertosunu da ilk kez seslendirdiklerini duyurdu. Unutulmaz gece Mercelli ve Galiano'nun yaylılara katıldığı romantik Galliano bestesi La Valse à Margaux ile sona erdi.

2. Uluslararası İzmir Festivali 7 Temmuz 2018 Cumartesi akşamı Çeşme Kalesi'nde İzmir Goethe Enstitüsü işbirliği ile yapılacak Oberon Trio konseri ile sona erecek.

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