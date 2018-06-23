Celsus Kütüphanesi'nde Rossini gecesi

ESERLERİYLE geleneksel İtalyan opera sanatının yüceliğini vurgulayan Gioachino Rossini, ölümünün 150. Yılında 32. Uluslararası İzmir Festivali'nde de anılacak.

Celsus Kütüphanesi'nde İzmir İtalya Konsolosluğu işbirliği ile 27 Haziran Çarşamba günü 21.00'de yapılacak 'Rossini'ye Saygı Konseri'nde, mezzo-soprano Monica Carletti, piyanistler Marco Sollini ve Salvatore Barbatano bestecinin ölümsüz eserlerinden örnekler seslendirecek. 2018 yılı süresince tüm dünyada özel projelerle anılan Rossini için yapılacak konserde, piyanistler Sollini ve Barbatano dört el piyanoda hünerlerini de sergileyecek.

Konseri izlemek isteyenler için İzmir Büyükşehir Belediyesi 27 Haziran Çarşamba günü saat 18.00 - 18.30 arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi önünden (kara tarafı) ücretsiz servis kaldıracak. Etkinliğin biletleri Biletix'ten alınabilecek.

İZMİR, ()

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