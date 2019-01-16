Çeliktürk: İmar barışı suistimal edilmemeli

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, () - İNŞAAT Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk, İmar Barışından yararlanma süresinin uzatılmasının suistimal edilmemesi gerektiğini ifade etti.

İmar Barışının 2017 yılı sonuna kadar yapımı tamamlanmış binaları kapsadığını, bundan sonra yapılan binaların imar barışından faydalanmasının yasal olarak mümkün olmadığını ifade eden Başkan Çeliktürk, "İmar Barışı evinin ya da binasının tapusu veya iskanı olmayan vatandaşlar için çıkartılan bir kanun. Bunu suistimal etmek yaşadığı şehre ihanet etmek anlamına gelmektedir. Müracaatlar e-devlet üzerinden veya Bakanlığın yetkilendirdiği kuruluşlara yapılabiliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlükleri de hem başvuru kabul ediyor, hem de vatandaşları bilgilendiriyor, destek oluyor. Belediyelerimiz de bu konuda son derece duyarlı. Devletin ilgili tüm kurum ve kuruluşları bu konuya önem veriyor. Vatandaşların bu yasal düzenlemeden faydalanması için destek oluyorlar. Hepsine duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ancak, tek beklentimiz yasaların dışına çıkılmaması, 2017 yılından sonra tamamlanan binaların bu kapsama sokulmasına izin verilmemesidir" dedi.

Çeliktürk, İmar Barışı konusunda oda olarak çok ciddi hassasiyetleri olduğunu belirterek; "Hiçbir mühendislik hizmeti almamış depreme dayanıksız imar mevzuatına aykırı binaların bu kanun kapsamında yapı kayıt belgesi aldığını belirterek “Bu kanunun çıkar sağlamak amacıyla suistimal edilmesine izin verilmemeli. Belediye ve valiliklerin bu konuda çalışmalarının daha sıkı ve caydırıcı önlemler almasının önemini belirtmek istiyorum" dedi.

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