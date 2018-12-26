Çelikhan’da otomobil devrildi: 2 yaralı

ADIYAMAN’ın Çelikhan ilçesinde kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çelikhan-Malatya karayolunun 4’üncü kilometresinde meydana geldi.

Faruk Özsayin yönetimindeki 02 FE 113 otomobil kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole şarampole devrildi. Takla atarak durabilen otomobilin sürücü ile yanındaki Aişe Özsayin yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Çelikhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polisin kazayla ilgili soruşturmasının devam ettiği bildirildi.

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