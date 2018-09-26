Çelikhan’da motosiklet hırsızlığına 2 gözaltı

Selim SONKAYA/ÇELİKHAN (Adıyaman), ()-ADIYAMAN’ın Çelikhan İlçesinde motosiklet çaldığı ileri sürülen 2 kişi yakalandı.

Yunus Emre Mahallesinde dün gece bir motosikletin çalınmasına ilişkin şikayet üzerine polis çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarının incelemesinin ardından hırsızlığın E.D. ve M.E.K. tarafından yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen polisin araştırmasında Malatya'nın Yazıhan ilçesine gittiği belirlenen şüpheliler burada gözaltına alınarak Çelikhan'a getirildi. Sorgulanmasına bşalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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