Çelikhan’da kar temizleme çalışması devam ediyor

ADIYAMAN’ın Çelikhan ilçesinde kar yağışından etkilenen bölgelerde belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar temizleme çalışmalara devam eden belediye ekipleri iş makineleri ile cadde ve sokaklarda biriken kar yığınlığını temizliyorlar. Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, “Kar yağışından dolayı vatandaşlarımızın ve araç sürücülerimizin sıkıntı çekmemesi için başta Çelikhan Cumhuriyet meydanı olmak üzere Hükümet konağına kadar cadde ve ara sokaklarda biriken karı temizliyoruz. Karla mücadele eden ekiplerimiz iş makineleri ile 3 koldan çalışmalara devam ediyor” şeklinde konuştu.

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