Selim SONKAYA/ÇELİKHAN(Adıyaman); ()-ADIYAMAN’ın Çelikhan İlçesinde yağan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Günlük yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışının ardından yollarda güvenlik güçleri önlem alırken, belediye ve özel idare ekipleri de kapanan yolların açılması amacıyla çalışmasını sürdürüyor.
FOTOĞRAFLI
Çelikhan’da kar etkisini gösterdi
Selim SONKAYA/ÇELİKHAN(Adıyaman); ()-ADIYAMAN’ın Çelikhan İlçesinde yağan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışının ardından yollarda güvenlik güçleri önlem alırken, belediye ve...
Selim SONKAYA/ÇELİKHAN(Adıyaman); ()-ADIYAMAN’ın Çelikhan İlçesinde yağan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.
YORUM EKLE