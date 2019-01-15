Çelikhan’da kar etkisini gösterdi

Selim SONKAYA/ÇELİKHAN(Adıyaman); ()-ADIYAMAN’ın Çelikhan İlçesinde yağan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışının ardından yollarda güvenlik güçleri önlem alırken, belediye ve...

Çelikhan’da kar etkisini gösterdi

Selim SONKAYA/ÇELİKHAN(Adıyaman); ()-ADIYAMAN’ın Çelikhan İlçesinde yağan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Günlük yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışının ardından yollarda güvenlik güçleri önlem alırken, belediye ve özel idare ekipleri de kapanan yolların açılması amacıyla çalışmasını sürdürüyor.
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