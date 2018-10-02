Çelikhan’da güvenlik toplantısı yapıldı

Selim SONKAYA/ÇELİKHAN(Adıyaman), ()-ADIYAMAN’ın Çelikhan İlçesini ziyaret eden Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı bir dizi temaslarda bulundu.

Şehit Şeyho Şişman Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen törende Çelikhan Kaymakamı Abdullah Demirdağ ve Kurum amirleri karşıladı.

Anadolu Lisesi konferans salonunda Kurum Amirleri ve Mahalle ve Köy Muhtarları ile bir araya gelen Vali Nurullah Naci Kalkancı ilçe’deki proje çalışmaları kapsamında sorunların çözümü için gerekli çalışmaların yapılması hem de İlçenin güvenliği için mahalle ve köy muhtarları ile bir araya gelerek güvenlik toplantısı yaptı.

Vali Nurullah Naci Kalkancı toplantıda yaptığı konuşmasında özellikle Eğitim konusu üzerinde durduğunu belirtti. Çocukların bali, esrar gibi maddelerden uzat durmasını ve bu konuda öğrenci velilerin öğrencilerin üzerinde durmasını konusunda uyarıda bulundu. Bu toplantıda mahalle ve köy muhtarı olarak sizin beklentilerini ve taleplerini alarak çöze bileceğimiz konuları biz gündemimize alıyoruz. Bizleri aşan konuları ilgili yerlere bildiriyoruz. Diğer konu ise geçen ay Adıyaman’da TSK güçlerin terör örgütü ile çatışmasında 4 askerimiz şehit edildi. Türkiye genelinde olduğu gibi Adıyaman’da PKK ve İŞİD terör örgütü ile mücadele ederek terörü Adıyaman’da bitireceği mesajını verdi.”

Adıyaman’ın bütün sorunlarını çözüme kavuşturacağını belirten Kalkancı, bütün sorunların üstesinden gelerek hem Adıyaman’ı hem de ilçeleri kalkındırmaya çalışacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasınki yapılan projeler kapsamında çalışmalarımızı sürdürerek Adıyaman’ı tarımda kalkındırarak turizme kazandıracağız” dedi.

Güvenlik toplantısına Vali Nurullah Naci Kalkancı, Vali Yardımcısı Adem Kaya, Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Adil Alan, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alağöz, Çelikhan Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Belediye Başkanı Mustafa Bulut, Kurum amirleri ve ilçe muhtarları katıldı.

Toplantı sonrası Vali Nurullah Naci Kalkancı, Çelikhan’a yeni atanan Kaymakam Abdullah Demirda’ı ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olmasını diledi. Daha sonra İlçeden ayrıldı.

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