Selim SONKAYA/ÇELİKHAN(Adıyaman); ()-ADIYAMAN’ın Çelikhan ilçesinde hava sıcaklığın eksi derecenin altına düşmesi ile çat barajı dondu.

Dün gece aşırı poyraz ve soğuklar nedeniyle ilçe merkezinde hava sıcaklığının eksi derecelerin altına düşmesiyle beraber karla kaplı yüzen adaların buz içinde hasar kaldığı Çelikhan’da çat barajı dondu. Dünyada eşi bulunmayan doğal güzelliği ile özellikle turist ve yerli halkının ilgisini çeken çat barajı her mevsimde doğal halini andırıyor. Bu manzaranın görsel güzelliğe şahit olan yöre insanlar bu anıyı cep telefonu ve kameraları ile görüntüleyerek ölümsüzleştirdi.

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