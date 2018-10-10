Çelikhan’da alıç mevsimi

Selim SONKAYA/ÇELİKHAN(Adıyaman), ()-ADIYAMAN’ın Çelikhan İlçesinde sonbahar mevsiminin habercisi olan yabani alıçlar olgunlaşmaya başladı.

Çelikhan dağlarında yetişip sonbahar mevsiminde olgunlaşan alıçlar, yöre insanların ve çocukların ilgisini çekiyor. Özellikle kalp hastalığına iyi geldiği bilinen meyveyi Çelikhan’da her yıl olduğu gibi sonbahar mevsiminde çocuklar büyük bir zevkle topluyor.

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