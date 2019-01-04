Çelikhan’da 600 yıllık çınar ağacına büyük ilgi

Selim SONKAYA/ÇELİKHAN(Adıyaman), ()-ADIYAMAN’ın Çelikhan ilçesinde yaklaşık 600 yaşında olan ve 'Tabiat Anıtı' olarak tescillenen çınar ağacı ilçenin simgesi haline geldi.

İlçeye bağlı Doğanlı Köyü'nde ki dev Çınar ağacı büyük ilgi görüyor. Yaklaşık 600 yaşında olan ağaç Doğa ve Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alınarak 'Tabiat Anıtı' ilan edildi. Çevre il ve ilçelerden her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği 40 metre boyunda ve 12 metre genişliğinde olan ağacın gövde çapı ise 3,82 metre genişliğinde.

Vatandaşlar ilginin büyük olduğu ağacın daha da tanıtılarak yabancı turistlere tanıtılmasını istiyor. Köy sakinlerinden Bilal Taşçı , "Memleketimizde bulunan 600 yıllık çınar ağacı Adıyaman Valiliği ve Orman Bakanlığı tarafından koruma altına alındı. Böyle güzel değerler daha iyi tanıtılıp turizme kazandırılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu

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