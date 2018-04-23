Çelikhan’da 23 Nisan kutlandı

Selim SONKAYA/ÇELİKHAN (Adıyaman), ()-ADIYAMAN’ın Çelikhan ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlama Fatih Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törende Atatürk büstüne çelenk konulması ile başladı.

Törene Çelikhan Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Jandarma komutanı Alper Şentürk, İlçe Emniyet Amiri Ahmet Gürfidan, Kurum amirleri, Siyasi Parti Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşı okundu. Günün anlam ve önemine binaen konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar yaptı.

Kompozisyon, şiir ve atletim dalında dereceye giren öğrencilere ölleri protokol tarafından verildi. Daha sonra 23 Nisan Ulusan Egemenlik ve çocuk bayramı Pınarbaşı beldesi Pınarbaşı ortaokulunda devem etti.

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