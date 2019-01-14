Çelikhan’da 16 köy yolu ulaşıma açıldı

Selim SONKAYA/ÇELİKHAN(Adıyaman); ()-ADIYAMAN’ın Çelikhan ilçesinde kar yağışı nedeniyle 16 köy yolu açılırken, 4 köy yolu ise ulaşıma kapalı.

Özel İdare Müdürü Abdurrahman Öğüt yaptığı açıklamada, "Son günlerde ilçe merkezinde yağan kar yağışı etkisini gösterdi. Karla mücadele eden ekiplerimiz yoğun çalışmalar nedeniyle ilçeye bağlı 16 köy yolunu ulaşıma açarken ve kapalı olan 4 köyümüz Kalecik, Altıntaş, Karagöl, Karaçayır köylerinde ise ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Kısa süre içerisinde ulaşıma kapalı hiçbir köy yolu kalmayacak” dedi.

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