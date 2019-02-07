Çelikhan’da 16 derslik ortaokulu hizmete açıldı

ADIYAMAN’ın Çelikhan ilçesinde 16 derslik Çelikhan Ortaokulu eğitim-öğretim yılının 2'nci döneminde hizmete açıldı.

Çelikhan Lisesi yanında yapılan 4 katlı 16 derslikli Çelikhan Ortaokulu eğitim ve öğretime açıldı. Okulun ilk gününde öğrencileri ziyaret ederek 16 derslikli okulun ilçeye hayırlı olmasını dileyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul, "44 yıl aradan sonra Çelikhan Ortaokulun adını tekrar yaşatmak bizlere nasip oldu. Çelikhan Ortaokulu'nun hizmete açılması ile beraber ilçemizde Fatih Ortaokulu dışında ikili eğitim yapan okulumuz kalmamıştır. 2018-2019 eğitim-öğretim yılının 2'nci döneminde öğrencilerimize başarılar dilerim. İlçemizde kaliteli bir okulda, kaliteli bir eğitimin gerçekleştiğini umuduyla okulun yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

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