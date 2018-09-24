Çelikhan Kaymakamı Demirbağ, göreve başladı

Selim SONKAYA/ÇELİKHAN (Adıyaman), ()-ADIYAMAN’ın Çelikhan İlçesine atanan Kaymakam Abdullah Demirbağ, göreve başladı.

Mustafa İkbal Eşki'nin Elazığ(ıh Alacakaya Kaymakamlığına atanması ardından bu göreve atanan Abdullah Demirbağ bugün göreve başladı. İlçede kendisini tebrik için gelenleri karşılayan Kaymakam Abdullah Demirbağ, Çelikhan'a hizmet için herkesle koordineli çalışacağı mesajını verdi.

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