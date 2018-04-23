Çelikhan'de uyuşturucuya 3 gözaltı

Selim SONKAYA/ÇELİKHAN (Adıyaman), () - ADIYAMAN’ın Çelikhan İlçesinde, şüphe üzerinde durdurulan otomobilde 30 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Çelikhan-Malatya karayolunun 15'inci kilometresinde oluşturulan kontrol noktasında şüphe üzerinde durdurulan ve plakası açıklanmayan otomobilde 30 gram uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan jandarma, otomobilde bulunan M.İ., M.A. ve H.A.'yı gözaltına alarak sorgulamaya başladı.

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