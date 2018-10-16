Çelikhan'da 'Yeteneğini keşfet' projesi

Selim SONKAYA/ÇELİKHAN(Adıyaman), ()-ADIYAMAN’ın Çelikhan ilçesinde 'Yeteneğini keşfet' projesi kapsamında öğrenciler sportif yetenek taramasından geçti.

Çelikhan’da her okulun 3’üncü sınıf öğrencileri spor dalında yeteneklerini keşfetmek için Şehit Şeyho Şişman Anadolu Lisesi spor salonunda sıraya girerek yapılan parkurları tek tek geçerek yeteneklerini gösterdi.

Proje koordinatörü Abdullah Özdemir, proje hakkında bilgi vererek, "Yeteneğini keşfet' projesi çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki protokol imzalandı. Projemiz geçen sene Adıyaman merkezde yapıldı. Bu yıl ise projeye ilçeler de dahil edildi. Projemiz aynı zamanda Cumhurbaşkanımız tarafından kabul görülen 100 günlük eylem planı içerisinde yer almaktadır. Amacımız yetenekli öğrencilerimizi keşfedip ileriye dönük adımlar atmaktır” dedi.

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