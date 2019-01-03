Çelikhan'da sis hayatı olumsuz etkiledi

Selim SONKAYA/ÇELİKHAN(Adıyaman); ()-ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi, araçların güçlükle ilerlediği ilçede görüş mesafesi 20 metreye düştü.

Kent merkezinde dün akşam saatlerinde başlayan ve artarak devam eden sis, günlük yaşamda aksamalara neden oldu. Görüş uzaklığının 20 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler, araçlarının farlarını yakarak ve hızlarını düşürerek yollarda ilerleyebildi. Çelikhan- Adıyaman karayolunda etkili olan sis nedeniyle polis önlem alarak sürücüleri hızlarını düşürmeleri konusunda uyardı.

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