Çelikhan'da okul ziyaretleri

Selim SONKAYA/ÇELİKHAN(Adıyaman); ()-ADIYAMAN’ın Çelikhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar, köy okullarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Okul ziyaretleri kapsamında Aksu, Korucak İlkokulları ile Askerhan İmam Hatip Ortaokulu ve Yeşiltepe Ortaokulu'nu ziyaret eden Acar, okul idarecileri ve öğretmenlerle görüşerek okullarda yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaret ettiği okullarda sınıflara girerek öğrencilerle de sohbet eden Acar, öğrencilere derslerine iyi çalışmaları ve başarılı olmaları konusunda tavsiyelerde bulunarak öğretmen ve idarecilere teşekkür etti.

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